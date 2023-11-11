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麥康諾布局1年多…西維州長角逐參議員 讓曼欽放棄連任

編譯潘勛／綜合10日電
民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(右)9日宣布明年退休，不再競選連任，據指是參院少數黨領袖麥康諾(左)等人運作一年多的結果。圖為兩人今年9月21日在一場活動中握手。(Getty Images)
民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(右)9日宣布明年退休，不再競選連任，據指是參院少數黨領袖麥康諾(左)等人運作一年多的結果。圖為兩人今年9月21日在一場活動中握手。(Getty Images)

民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)9日宣布明年退休，不再競選連任，原因是參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)等人運作一年多，說服西維州高人氣州長賈斯提斯(Jim Justice)出來參選聯邦參議員的結果；若兩人對陣，曼欽將不敵賈斯提斯，民主黨在參院少一席，共和黨在參院至少達到50席，端賴總統選舉結果，共和黨便可奪回連續兩個周期失去的參院多數。

Politico政治網站10日報導，麥康諾表示，他去年秋天前往拜訪賈斯提斯，起初賈斯提斯似乎從未考慮參選聯邦參議員，但幾個月後便宣布出馬。

賈斯提斯參選後，麥康諾的共和黨團競選總幹事、蒙大拿州共和黨聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)花費數個月，說服前總統川普支持賈斯提斯；戴恩斯對川普說，搞掉曼欽，讓他無法當選，他更可能轉去選舉總統，吸走支持拜登總統的選票。

麥康諾談到賈斯提斯時表示，算一下就可以知道，假如共和黨現任參議員都連任，他相信不會失去任何一席，那麼賈斯提斯就成為第50席，距離多數優勢就只差一票；麥康諾近年來介入物色適當參選人，有得有失，但他認為說服賈斯提斯參選，是自己最得意的成績。

上個選舉周期，民主黨頂著逆風，讓參院50對50席的微弱多數再添一席，明年選舉要表現近乎完美，才能阻擋共和黨，不失去參院的掌控權。共和黨只要再斬獲一席，甚至不用，只要能贏得總統選戰，以副總統兼參院議長，得投票打破平盤，就會成為參院多數。

前景對民主黨不利；現在他們幾乎沒有機會保住西維州的席次；蒙大拿州參議員泰斯特(Jon Tester)、俄亥俄州參議員布朗(Sherrod Brown)更必須在艱困選區保住席次。

同一時間，共和黨公布民調，顯示曼欽對戰賈斯提斯落居下風，並很早便斥資打廣告攻擊曼欽，說他支持拜登的施政。

賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)談到曼欽宣布退休，表示並不意外，但他說，無論如何民主黨都要為參院而奮戰，他對選戰布局很有信心。

參院 共和黨 參議員

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