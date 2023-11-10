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拜登訪伊州車廠慶罷工告終 但工會仍未鬆口支持

特派員黃惠玲／芝加哥報導
拜登總統(右)9日到訪伊州關心汽車工會，州長普立茲克(左)在洛克福德機場迎接。(州長辦公室提供)
拜登總統(右)9日到訪伊州關心汽車工會，州長普立茲克(左)在洛克福德機場迎接。(州長辦公室提供)

拜登總統9日造訪伊利諾州小鎮貝維迪爾(Belvidere)，慶祝美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)與斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis)汽車廠簽署協議，其中包括該工廠承諾數百萬元，重新開放在伊州北部城鎮的電動汽車製造廠，並建立電動車電池組裝廠。

拜登9日與聯合汽車工人工會主席費恩(Shawn Fain)、伊州州長普立茲克(J.B. Pritzker)一起出席了活動，他此次訪問該地，為了展示「拜登經濟學」(Bidenomics)的新冠疫情經濟戰略正在發揮作用。然而與大多數工會不同，UAW至今仍尚未替拜登參選2024年總統背書。

在UAW罷工期間，拜登選擇與工人們站在一起，該工會14.6萬名成員的新合同一旦執行，汽車工人的薪酬將大幅提高，工資漲幅可望達到33％，頂級裝配工人的時薪也將攀升到42元。

製造包括吉普、道奇(Dodge)、公羊(Ram)汽車的斯泰蘭蒂斯工廠，目前同意重新雇用1200名員工來生產皮卡(pickup truck)，並為新的電池廠在增聘1300名工人，白宮副幕僚長狄龍(Jen O'malley Dillon)說，這次工廠的重新營運，展現了拜登對國家願景的核心，以及他是如何做出領導。

罷工告一段落可說是拜登主張以工人為中心經濟型態的早期勝利。但隨著汽車製造商在競爭激烈的市場轉向電動汽車，工廠的成功與否，以及與工人簽訂的臨時合同，最終將取決於能否繼續創造利潤。

許多選民仍對整體經濟感到悲觀，UAW合同與工資超過通膨率的跡象，能否因此改變他們的看法仍是未知數。民意調查顯示，美國成年人對於拜登在疫情開始消退引發通膨後的經濟表現一直打了低分。

狄龍說，UAW合同及汽車廠重開，反映了總統對工人的更大關注，加入工會的護士、卡車司機與其他人，也通過談判獲得加薪，成功推進雇主認同他們的工作價值。

工會往往是民主黨的可靠支持者，拜登指出，電動車等汽車行業的創新，不應導致裁員或工廠倒閉，白宮資深經濟顧問史柏靈(Gene Sperling)說，總統的理念是，當出現技術變革時，工業企業的首要目標是在同一社區進行重新裝備、改造，並重新雇用員工。他是汽車工人罷工期間聯繫UAW、汽車製造商的負責人。

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