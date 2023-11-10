眾院共和黨蓋拉格等議員 要求拜登「挑戰習近平」

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(左二)等共和黨議員致函白宮，要求拜登總統「挑戰習近平」，促其展現改善美中關係的誠意。(Getty Images)

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)等共和黨議員致函白宮，要求拜登 總統「挑戰習近平」，促其展現改善美中關係的誠意，包含釋放美國公民 ，以及停止在台灣防空識別區內的所有軍事活動等。

此外，蓋拉格等一眾議員要求，拜登政府採取更為堅定的作為來面對北京 ，並捍衛美國利益和價值觀。

根據日本媒體報導，拜登可能在15日會晤中國國家主席習近平；美國議員在拜習會前提出呼籲和訴求。

議員們在信函中提到，過去18個月來，除了對半導體的出口管制與投資限制外，拜登政府大幅減少針對中國共產黨的行動(尤其是在人權方面)，相對地，為了要達成所謂的「建立雙邊關係基礎」並「避免美中毀滅性衝突」的目標，美方自己延後或放棄了部分對中行動，這點令人擔憂。

批華府剩「殭屍互動」

議員們表示，拜登初上任時，關切香港和新疆局勢，制裁中國官員，並限制對軍工複合體的投資，但現在，華府對中競爭的作為少了許多，只剩下漫無目的的殭屍互動。

「即便華府一再讓步，北京仍沒有採取行動，阻止致命的芬太尼(fentanyl)原料流入北美、沒有兌現貿易承諾擴大市場管道、沒有採取行動降低台海緊張或停止在南海的危險挑釁行動，更沒有停止針對美國史無前例的間諜行為。」議員們表示，這些問題在過去一年來更加惡化。

蓋拉格等議員要求，中方必須在亞太經濟合作會議(APEC)峰會結束前宣布10項行動，來表達改善對美關係的誠意，只要美國公民依然被不當拘留、香港和新疆的異議人士人被關押，拜登政府就不能說為美中關係改善奠定基礎；反之，美方應該採取更為自信的方式來應對北京。

信中臚列要求包含，釋放被中國不當拘押的美國公民、允許所有被禁止出境的美國公民得以立刻離開中國、就芬太尼進口原料建立客戶身分查核(Know Your Customer)規定、釋放並撤銷對黎智英等民運人士的指控，以及停止對新疆強迫勞動等。

此外，針對安全議題，議員們要求北京停止對美國海軍及空軍的攔截與危險行動；停止在台灣海峽中線以東、台灣防空識別區的所有軍事行動；並停止現在及以後在南海仁愛礁(仁愛暗沙)附近水域騷擾執行補給任務的菲律賓船隻。

除了蓋拉格，美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)跨黨派主席8日致函拜登，呼籲他優先關切40位遭中國監禁的政治犯處境，其中包括美國公民。