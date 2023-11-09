涉直播夫妻性愛 維州眾議員女參選人輸給共和黨對手

民主黨維吉尼亞州眾議員參選人蘇珊娜．吉布森(圖)，7日在維州議會第57區的選舉中，以微小差距輸給共和黨對手歐文。(美聯社)

美聯社8日報導，捲入網路色情案的民主黨維吉尼亞州 眾議員參選人蘇珊娜．吉布森(Susanna Gibson)，在維州 議會第57區的選舉中，以微小差距輸給共和黨 對手歐文(David Owen)。

繼華盛頓郵報(The Washington Post)在9月報導，吉布森曾與丈夫在網站上合法直播他們的性愛過程，其中包括向觀眾索取報酬以換取特定行為後，多數政治學家都認為，吉布森想要贏得選舉的機會渺茫。

吉布森現年40歲並有兩個孩子，她在正式參與選戰後的2022年9月，上傳並儲存了數十個影片到另一個情色網站，最新的影片是在2022年9月30日上傳至網站。

福斯新聞網(Fox News)身為執業護理師的吉布森拒絕退出選戰，反控說爆料是共和黨人的骯髒政治手段；吉布森告訴華盛頓郵報說，整起事件是「對非法侵犯我隱私，旨在羞辱我和我的家人」。

「這嚇不到我，也無法讓我沉默，」吉布森補充道，「我的政治對手和他們的共和黨盟友證實，他們犯下性犯罪來攻擊我和我的家人，因為他們在要讓敢發聲的女性閉嘴上，毫無底線」。

維州共和黨則向選民發送包含了影片螢幕截圖的郵件，提醒選民吉布森拍過性愛影片；郵件信封上警告收件人，信件包含露骨內容，未成年人不可開啟。

維州第57區包含里奇蒙(Richmond)部分西部郊區和古奇蘭(Goochland)；維州非營利政治數據組織「Virginia Public Access Project」將該區列為維州100眾議院選區中，競爭最激烈的的第三大選區之一，其選民僅略微偏向共和黨；維吉尼亞州選民不按黨派進行登記。