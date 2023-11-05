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瘋格鬥…查克柏格前十字韌帶撕裂 開刀躺病床

編譯廖振堯／綜合4日電
查克柏格在練習格鬥時受傷，躺在醫院病床上。(取自Instagram)
查克柏格在練習格鬥時受傷，躺在醫院病床上。(取自Instagram)

臉書創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)近年迷上各種武術，今年也一度接受特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)隔空叫陣的鐵籠戰，可惜最後不了了之。但查克柏格準備其它賽事可是十分認真，他3日在Instagram上貼出身臥病床的相片，透露在為明年年初的一場綜合格鬥(MMA)比賽訓練時弄傷了前十字韌帶(ACL)。

美聯社報導，相片中查克柏格躺在醫院的病床上，左膝架高在支架上且纏著繃帶。貼文內容則說他在練習時前十字韌帶撕裂，剛剛做完移植手術，很感謝醫生和團隊的照顧。「我正在為明年初的綜合格鬥比賽進行訓練，但現在只能延後了。康復後仍然期待參加比賽，感謝大家的愛與支持。」

ACL重建手術雖已非常成熟，通常術後兩周便可正常行走，但康復運動可能要三至六個月，可以小跑步活動後還要經由醫師的評估才能實施較激烈的運動，查克柏格重回武術之路將十分辛苦。

查克柏格經常發布有關武術訓練的內容，幾周前才分享了一張自己臉部的特寫照，顯示他的鼻樑擦傷、眼睛下方瘀傷，他說這是對練時「有點失控」了。

查克柏格和馬斯克似乎同意在6月底於義大利舉行鐵籠戰對決，雙方透過網路互相攻擊激起了人們高度興趣，馬斯克一度吹噓他正在重訓準備。但今年8月，馬斯克又發文稱他可能需要接受手術才能打鬥。

不久之後，查克柏格在新社群平台Threads上發文表示他已準備好繼續前進，並說「如果馬斯克認真對待真正的比賽日和官方活動，他知道如何聯絡我。否則是時候繼續往前走了。我將專注於與認真對待這項運動的人競爭。」

查克柏格 馬斯克 義大利

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