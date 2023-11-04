APEC後 拜登今年可能不再出訪 不去COP28、訪非洲恐跳票

拜登總統(右)今年將不會參加月底在中東舉行的全球氣候會議，年底前訪問非洲的承諾可能也無法兌現。圖為他3日在白宮會見烏拉圭總統波烏(Luis Lacalle Pou，左)。(美聯社)

Politico引述白宮高官說，拜登 總統除了出席本月在舊金山召開的亞太經合會(APEC)峰會外，將不會參加月底在中東舉行的全球氣候會議，年底前訪問非洲的承諾可能也無法兌現。

聯合國舉辦的年度氣候會議，2021年在蘇格蘭，2022年在埃及，拜登都出席，本月底到12月初在阿聯首都杜拜舉行，地主國希望他參加，數十國希望簽訂第一個逐步淘汰煤炭石油天然氣的全球協定，為了青年和民主黨進步派的選票，他也應該去，但迄今為止，內部討論還沒決定，反而決定「年底前不再出國」。

他如果去杜拜，除了有助自己的「氣候、環保」選票，還可趁機會見阿拉伯國家領袖，多少穩住美國在中東的影響力，不因為以哈戰爭擴大而被中、俄、伊朗蠶食。

去年12月，他在華府 召開非洲峰會時，曾保證自己將是2015年歐巴馬以後，第一個踏上非洲土地的美國總統。訪問非洲，也是為了抗衡中俄擴充非洲影響力。拜登若去，肯亞和南非是首選。

幕僚曾討論參加完9月在印度 舉行的G-20高峰會，順道前往非洲，或者參加完中東氣候大會後再轉往，如今阿聯不去的話，專程非洲行的機會更低了。

他最好留在國內的一大原因是，國會須在11月17日政府支出法案到期前，通過新的支出法案，否則可能又要鬧出政府關門的國際笑話。眾院新議長強生如何處理，目前沒人知道，拜登最好早點熟悉強生的談判理路。

明年，拜登出訪海外的行程也不會很多，因為要連任，得往國內各地拜票。到義大利參加G-7峰會和巴西G-20峰會比較可能，不過這兩大出訪還沒最終定案。再赴印度強化美澳日印「四國聯盟」關係，落實印太戰略，也還沒定案。

美國另一重要友邦機構─北約組織─明年的高峰會輪到由美國主辦，拜登不用遠行，在華府作東即可。