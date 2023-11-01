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威脅美國國安？雷射感應裝置龍頭 中企禾賽在那斯達克股價跌逾半

記者顏伶如／綜合報導
中國的禾賽科技研發激光雷達引起美國的國安顧慮，這家企業今年2月在紐約風光上市，但如今股價已跌逾半。圖為禾賽生產的激光雷達車。(取自禾賽科技公司官網)
中國的禾賽科技研發激光雷達引起美國的國安顧慮，這家企業今年2月在紐約風光上市，但如今股價已跌逾半。圖為禾賽生產的激光雷達車。(取自禾賽科技公司官網)

企業總部位於上海的汽車雷射感應裝置製造大廠禾賽集團(Hesai Group)，今年2月在那斯達克(Nasdaq)交易所風光上市，首次公開募股(IPO)達1億9000萬元，當時被看好是中國企業在美國股市東山再起的指標。不過，不到九個月後的現在，禾賽也成為受到美中科技戰波及的中企之一，股價下跌超過50%。

華爾街日報報導，處於劣勢的禾賽集團正在聘用國會說客，設法搶救公司名譽。

報導指出，禾賽集團稱霸雷射雷達(Light Detection And Ranging，Lidar，又稱激光雷達)感應器領域，透過激光讓新一代汽車及武器擁有3D視角。雷射雷達原本是較少受到討論的產業，由於美國設法對可能用來從事間諜活動、網路攻擊的科技祭出管控，今年突然成為輿論焦點。雷射雷達技術是自動駕駛車輛(autonomous vehicles)的重要部分，而自動駕駛車輛在現代戰爭中則扮演越來越重要的角色。

某些華府官員擔心，禾賽在雷射雷達感應器技術居於龍頭地位，恐將威脅美國國家安全，因為中國可能透過這項技術搜集數據或發動網路攻擊，而禾賽集團的研發則是使用美國投資人的錢。

「禾賽的雷射雷達並不會，其實也不能，形成國家安全或隱私威脅。」禾賽執行長李一帆(David Li)發表書面聲明指出：「這些疑慮都是競爭對手散布的虛構之詞。」

華爾街日報報導，禾賽股價急轉直下，從華爾街新寵淪為區域政治鎖定目標，反映了對科技祭出限縮的趨勢對於企業發展可能帶來如何衝擊。

國會授權成立的美中經濟暨安全檢討委員會(US-China Economic and Security Review Commission)委員魏塞(Michael Wessel)說，美國推出的各種限制改變了科技業公司的賺錢及管理模式。他說，不只企業獲利空間受到嚴重影響，公司、領導階層以及董事會都因此面臨司法風險。

華爾街 投資 那斯達克

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