26款眼藥水、藥膏受細菌汙染 FDA促下架

位於馬里蘭州的FDA發出警告，26種眼藥水眼藥膏，因為廠商產製過程不潔，暫勿使用，藥店均紛紛下架。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)官員表示，CVS Health、Rite Aid等藥房銷售的26種眼藥水、眼藥膏有感染之虞，可能導致視力衰退甚至眼盲，呼籲消費者勿再使用，廠商也應主動下架、回收。

紐約時報報導，食藥局 發布警告，說Leader (Cardinal Health)、Rugby (Cardinal Health)、Target up&up和Velocity Pharma等生產銷售的26種眼藥水和眼藥膏有安全之虞，因為製造廠房不衛生，關鍵生產場所細菌檢測 結果呈陽性。

食藥局未公布哪些生產地細菌檢測不合格；報導說，目前為止，食藥局也沒有收到上述產品導致感染的報告，但鼓勵醫護人員和病人主動向該局舉報。

衛生管理人員說，人體的自然防衛機制無法防護直接點到眼睛的藥品，因此必須清潔無菌。

食藥局建議消費者逕將這26種產品丟回藥房回收區，或上食藥局網站「丟棄藥品」表查核，是否可在家裡自行安全處理掉。

食藥局說，CVS、Rite Aid和Target已主動將問題產品下架，也從網購產品表上移除，不再銷售，Leader、Rugby和Velocity品牌的眼藥可能還買得到，消費者不要購買使用。

Rite Aid發言人確認已將食藥局所指的公司品牌眼藥下架，CVS發言人也說，連鎖店得知食藥局警告後，立即停售Velocity Pharma提供的CVS Health Brand護眼產品，不論從店面或公司網路購得，可歸還，店員會全額退費。

聯邦疾病防治中心 (CDC)和食藥局今年1月警告消費者立即停止使用EzriCare人造眼淚和Delsam Pharma生產的人造眼淚，因為這兩樣產品可能感染了綠膿桿菌(銅綠假單胞菌)，疑似造成四人死亡，14人視力嚴重受損。

加拿大製藥廠Apotex3月回收這兩種處方眼藥，因為部分包裝瓶蓋有裂縫，可能出廠時即已遭汙染。市場研究公司 Statista預估，2024年前，將有1.23億美國人使用眼藥水。關心的消費者可上FDA官網查看：https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-warns-consumers-not-purchase-or-use-certain-eye-drops-several-major-brands-due-risk-eye#eyedrops