內唐亞胡斥軍方情報誤判 挨批後刪文 但已曝內部分歧

以色列遭哈瑪斯恐攻，總理內唐亞胡貼文怪罪軍方情報失誤，引發反彈後，內唐亞胡撤文道歉。圖為內唐亞胡(左)與國防部長葛朗特28日在特拉維夫出席記者會。(Getty Images)

以色列 本月7日遭到哈瑪斯 突襲後，政府高層從軍方、國安局(Shin Bet)到財政部 長都承認失敗，但總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)卻拒絕承擔防衛不力的責任，被問及誰該負責時，只以「戰爭結束後所有人都會被質問尖銳問題」帶過，招致公眾批評。內唐亞胡於當地時間29日凌晨1時更發文指責情報首長失職，雖然隨後刪文且道歉，但戰時內閣的分歧可見一斑。

路透報導，內唐亞胡在X平台上怒斥，沒有人在任何時候、任何階段向總理警告過哈瑪斯的戰爭意圖；相反地，所有安全部門官員，包括陸軍情報部門和國安局負責人，都錯判哈瑪斯有退意並想要談判，而這是所有國安團隊和情報部門一次又一次向總理和內閣提出的評估，直到戰爭爆發。

此番言論立即遭到現任和過去盟友譴責，包括前防長甘茨(Benny Gantz)，他在X上回應內唐亞胡應該收回言論，「當我們處於戰爭狀態時，領導層必須表現出責任，決定做正確的事情，並鼓舞部隊讓他們能夠執行命令。」

前總理、反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)表示，內唐亞胡的貼文「跨越了紅線」，在與以色列的敵人作戰時，他試圖逃避責任並歸咎於國安機構，此舉大挫以色列國防軍士氣。

以色列情報局莫薩德(Mossad)前局長柯恩(Yossi Cohen)則說，總理的責任從就職那一刻開始，而不是半路接手。

貼文約10小時後，內唐亞胡刪文並道歉，稱「在記者會後不該說那些話，我為此道歉。我全力支持所有安全部門負責人，支持參謀長、前線戰鬥的以色列國防軍指揮官和士兵，團結起來我們就會勝利。」

以色列軍方發言人在每日新聞發布會上被問及內唐亞胡言論時拒絕回應，僅說「我們現在正處於戰爭之中，也會專注於戰爭。」官員則表示，日後會調查為何沒有預先偵查到哈瑪斯攻擊，但目前的焦點是衝突本身。