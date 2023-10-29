王毅：中美關係非零和博弈 台獨是最大挑戰

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅(右)27日在華盛頓會見白宮國家安全事務助理蘇利文時說，中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」。(新華社)

中共中央政治局委員、外交部長王毅 對美國為期兩天的訪問於27日結束，據中國外交部官網28日發布的消息，中美雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山 會晤。

根據中方發布的消息，王毅與國務卿布林肯 (Anthony Blinken)在兩天中談了兩輪；至於拜登總統與中國國家主席席習近平能否在在亞太經合會舊金山峰會會面，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」

中國外交部說，王毅向布林肯表示，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作，而非零和博弈。他說，要實現中美關係穩下來、好起來，「雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念」。

他並提出穩定中美關係的「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。

布林肯則說，近來美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效，美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。

針對當前戰火仍熾的以哈衝突，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」。

布林肯則說，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。

據發布，兩人另就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換意見；雙方並將於近日磋商中美海洋事務、中美軍控和防擴散、中美外交政策等，並同意增加客運直航航班。

中國外交部還表示，王毅在與布林肯和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題。

中方表示，雙方進行了實質且具建設性的戰略溝通；王毅並表示，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

報導指出，雙方同意繼續保持戰略溝通。