我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

「傾一城之花，只為送一人」 李克強故居湧入哀悼民眾

王毅：中美關係非零和博弈 台獨是最大挑戰

中國新聞組／綜合28日電
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅(右)27日在華盛頓會見白宮國家安全事務助理蘇利文時說，中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」。(新華社)
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅(右)27日在華盛頓會見白宮國家安全事務助理蘇利文時說，中美關係面臨的最大挑戰是「台獨」。(新華社)

中共中央政治局委員、外交部長王毅對美國為期兩天的訪問於27日結束，據中國外交部官網28日發布的消息，中美雙方同意，共同努力實現兩國元首舊金山會晤。

根據中方發布的消息，王毅與國務卿布林肯(Anthony Blinken)在兩天中談了兩輪；至於拜登總統與中國國家主席席習近平能否在在亞太經合會舊金山峰會會面，中國外交部說：「雙方同意，為實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。」

中國外交部說，王毅向布林肯表示，中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作，而非零和博弈。他說，要實現中美關係穩下來、好起來，「雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念」。

他並提出穩定中美關係的「五個必須」：必須遵守兩國元首共識；必須穩定中美雙邊關係；必須保持溝通通路暢通；必須管控分歧矛盾摩擦；必須推進互利合作。

布林肯則說，近來美中保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效，美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域展開合作，籌備好美中下階段高層交往。

針對當前戰火仍熾的以哈衝突，王毅表示，當務之急是防止更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」。

布林肯則說，中東地區維續和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。

據發布，兩人另就烏克蘭局勢、朝鮮半島核問題等交換意見；雙方並將於近日磋商中美海洋事務、中美軍控和防擴散、中美外交政策等，並同意增加客運直航航班。

中國外交部還表示，王毅在與布林肯和國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)會談中都提到，中方機艦在南海對美軍危險攔截的行徑，以及中菲船艦日前在南海擦撞的問題。

中方表示，雙方進行了實質且具建設性的戰略溝通；王毅並表示，台海和平穩定面臨的最大威脅是「台獨」，中美關係面臨的最大挑戰也是「台獨」，必須堅決加以反對，並體現在具體政策和行動上。

報導指出，雙方同意繼續保持戰略溝通。

王毅 布林肯 舊金山

上一則

分析：美中關係很難「去風險」政治總是贏經濟

下一則

「經濟好只是統計數字」…美國近7成家庭支出變多了

延伸閱讀

王毅：中美非零和博弈 穩定關係要有「五個必須」

王毅：中美非零和博弈 穩定關係要有「五個必須」
11月拜習會有譜？王毅：「通往舊金山」不會是一馬平川

11月拜習會有譜？王毅：「通往舊金山」不會是一馬平川
拜習會前雙方角力 中東、南海課題擺上檯面

拜習會前雙方角力 中東、南海課題擺上檯面
11月拜習會敲定 美聯社：美中同意APEC峰會場邊會

11月拜習會敲定 美聯社：美中同意APEC峰會場邊會

熱門新聞

在以哈衝突持續升級之際，中國已在中東地區部署六艘軍艦，與美軍兩個航母打擊群及多艘神盾級驅逐艦同時出現在這一區域，十分罕見。(新華社)

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

2023-10-22 12:00
警局公布照片顯示，槍手持長槍進入當地一間娛樂中心。(美聯社)

22死60傷 緬因州路易斯頓爆多起槍擊 槍手在逃

2023-10-25 23:18
許多人喜歡享受蘋果醋帶來的好處，但專家提醒有些條件可要符合了才喝。（Getty Images）

快看世界／蘋果醋的季節來臨 專家提醒你飲用須知

2023-10-24 16:30
警方研判槍手可能透過水路逃逸，稍早已出動潛水員搜索。（Getty Images）

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

2023-10-27 21:26
圖為韓式料理辣炒年糕。（Pexels）

快看世界／英國研究：在家做飯 煮這種料理最省錢

2023-10-25 15:30
馬里蘭州巡迴法院法官威金森在一場離婚官司中做出不利男方的判決後不到幾小時，就在自家車道上遭槍殺。(美聯社)

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

2023-10-21 09:03

超人氣

更多 >
「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲

「六人行」馬修派瑞洛杉磯家中浴缸溺斃 享年54歲
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…

真相大白 湯姆克魯斯演不了「鋼鐵人」的理由是…
中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現

中美直飛客運航班增至每周70班 關係改善訊號現
婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言

婚變？陳曉染金髮 懶理外界傳言