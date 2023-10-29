分析：美中關係很難「去風險」政治總是贏經濟

分析人士指出，美國與中國關係「去風險」其實很難。（美聯社）

國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)投書「外交關係」(Foreign Affairs)雜誌，闡明變動世界中的外交政策；另有兩位政治學者本月中投書該雜誌，闡述新型經濟安全樣態，表明「去風險」可能重塑地緣政治。不過分析人士指出，美國與中國關係「去風險」其實很難。

網路媒體Axios指出，國家安全涵蓋經濟與軍事要素；蘇利文認為，自由放任(laissez-faire)的經濟政策讓美國更不安全，國會兩黨議員也贊同。

美國的作為會對全球經濟平和與繁榮能否持續造成深遠影響，且無簡易解決辦法。

「外交關係」24日刊登蘇利文的投書，他寫道，冷戰「在兩個依賴程度極低的強權間爆發」，「今日競爭存在根本性的差異，美中在經濟方面相互依賴，這場競爭是真正的全球競爭，而非零和博弈(zero-sum)」。

約翰霍普金斯大學(JHU)政治學者法洛(Henry Farrell)與喬治城大學(Georgetown University)外交事務學系教授紐曼(Abraham Newman)共同撰寫的文章，則於19日刊登在「外交關係」，內容指中美依賴「脣亡齒寒」。

1980年代中期，約40%的美國出口需要政府核准，且這些貿易對象幾乎僅限「自由國家」。

柏林圍牆倒塌後、冷戰結束，寬鬆規範擴大全球貿易，中國突飛猛進，美國卻依然使用冷戰時期的工具，如「國防生產法」(Defense Production Act)；法洛與紐曼一致認為，相關工具已不合時宜。

無論是蘇利文或法洛與紐曼的投書，都試圖在美中不脫鉤的基礎上，尋找「去風險」的解決方案，但法洛與紐曼並不看好。

法洛在自媒體平台Substack發布，「我們不太了解全球經濟的安全風險，不是很懂用以解決問題的工具，也不熟悉運用這些工具可能產生的後果」。

國會兩黨對此並無共識，共和黨人似乎樂見美中回歸冷戰立場，倡議立法將出口控制權從商務部 移交國防部 。

Axios總結，經濟需求迫使美國保留對中貿易的好處，降低重大國安風險，但當經濟碰上政治，政治往往會贏。