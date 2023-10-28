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以色列人質談判 或讓哈瑪斯在卡達立足

記者顏伶如／綜合報導
以哈衝突愈演愈烈，在以色列27日對加薩地帶發動地面攻擊的同時，哈瑪斯也對以色列猛烈砲擊。圖為特拉維夫居民躲避巴勒斯坦砲火。(Getty Images)
以哈衝突愈演愈烈，在以色列27日對加薩地帶發動地面攻擊的同時，哈瑪斯也對以色列猛烈砲擊。圖為特拉維夫居民躲避巴勒斯坦砲火。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，資深美國官員說，卡達告知美方，一旦以哈衝擊危機獲得解決，卡達將重新考慮巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)在卡達的去留問題，以確保遭劫持到加薩(Gaza)的數十名人質獲得獲釋。

路透報導，美國官員指出，卡達與美國本月在卡達首都杜哈(Doha)舉行的會議裡達成共識，與會代表分別是美國國務卿布林肯(Antony Blinken)及卡達國王塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani)。

以色列10月7日遭到哈瑪斯組織突襲，有200多名人質被俘虜；卡達在美國要求下與哈瑪斯、以色列官員斡旋並展開協調談判，希望促成人質獲釋。卡達同時也與哈瑪斯協商，為受困加薩的美國公民設置安全通道，開啟與埃及交界邊境，好讓人道救援能夠進入被以色列封鎖的加薩。

報導指出，卡達與以色列、哈瑪斯磋商後，已讓四名人質得以獲釋，包括23日獲釋的兩名以色列婦女。卡達總理25日說，爭取人質釋放的磋商持續獲得進展，希望很快就會有所突破。

卡達在以哈衝突扮演角色以及哈瑪斯勢力存在於卡達，在美國國會引發批評。共有113名兩黨眾議員10月16日聯名致函拜登總統，要求拜登對支持哈瑪斯的國家施壓，卡達也包括在內。

兩黨國會議員要求卡達把哈瑪斯領導層驅逐出境；信中寫道，卡達與哈瑪斯之間的關係，「真的讓人無法接受」。

對於美國來說，並非北大西洋公約組織(NATO)成員的卡達是重要盟友，自從美國從阿富汗撤軍後，卡達已成為美國與神學士(Taliban)之間的對話管道。

2012年，哈瑪斯在杜哈成立政治辦公室，包括哈瑪斯領袖哈尼雅(Ismail Haniyeh)、 前任哈瑪斯首腦馬夏艾(Khaled Meshaal)在內的多名哈瑪斯官員經常在杜哈停留。

美國27日宣布對哈瑪斯官員做出第二輪制裁。

哈瑪斯 以色列 加薩

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