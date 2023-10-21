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眾院議長亂局 共和黨怪罪蓋茨 麥卡錫：整個國家對他咆哮

編譯盧炯燊／綜合20日電
共和黨推舉的國會眾院議長候選人遲遲不能當選議長，令一些共和黨議員遷怒於執意把前議長麥卡錫趕下台的佛州共和黨籍國會眾議員蓋茲(左)。(美聯社)
共和黨推舉的國會眾院議長候選人遲遲不能當選議長，令一些共和黨議員遷怒於執意把前議長麥卡錫趕下台的佛州共和黨籍國會眾議員蓋茲(左)。(美聯社)

共和黨籍的國會眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)在議長選舉中經過三輪投票，仍未能獲得足夠票數當選，共和黨人20日在閉門會議上取消其議長候選人提名，一切重回原點；據透露在閉門會議上，共和黨許多議員對於目前的亂象，都把氣出在帶頭將前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)罷免掉的議員蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)身上。

喬登原先表示將暫緩第三輪議長投票，支持麥亨利(Patrick McHenry)繼續出任臨時議長，並在選出議長前讓他擁有議長的全部權力。但結果遭包括右翼支持者在內的共和黨人強烈反對，於是喬登決定推動第三次投票。

共和黨人強烈反對麥亨利擁有全部議長權力，認為這實質上將眾院控制權讓給民主黨，開創一個糟糕先例。部分中間派民主黨人早前向麥亨利提出建議，立法擴大他的權力，使其能夠同意向烏克蘭和以色列提供額外援助，以及批准聯邦政府資金。

共和黨人裡，來自印地安納州的班克斯 (Jim Banks) 、德州的法倫(Pat Fallon) 等均強烈反對，維州的古德(Bob Good)在推特貼文：「在任何情況下，任何共和黨人都不應支持違憲將權力提升給未經選舉產生的議長。」

就連麥亨利本人也反對這個做法，他在20日共和黨閉門會議上表示，若要他在沒有明確投票的情況下推動立法擴大自己的權力，他會辭去臨時議長一職。

對於眾院目前的混亂情況，共和黨眾議員都怪罪蓋茨；據Axios報導，麥卡錫在麥克風前大聲向蓋茨吼叫；來自伊州的博斯特(Michael Bost)「幾乎要撲向」蓋茨；儘管麥卡錫後來否認向蓋茨吼叫，但認為「整個國家都在對蓋茨咆哮」。

另一方面，國會山莊報(The Hill)報導，早前投票罷免麥卡錫的八名共和黨人裡有七人支持喬登，他們向反喬登陣營表示，如果那些議員改變立場支持喬登，他們會願意接受懲罰。

其中蓋茨表示曾向對方說過，願意接受譴責、制裁、停職、甚至開除共和黨黨團會議資格，「就是需要我們的一磅肉，也願意給他們」，只希望對方把票投給喬登，選他為議長。但從閉門會議結果看，反喬登的一方仍不為所動。

共和黨 投票 麥卡錫

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