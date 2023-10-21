眾院議長亂局 共和黨怪罪蓋茨 麥卡錫：整個國家對他咆哮
共和黨籍的國會眾院司法委員會主席喬登(Jim Jordan)在議長選舉中經過三輪投票，仍未能獲得足夠票數當選，共和黨人20日在閉門會議上取消其議長候選人提名，一切重回原點；據透露在閉門會議上，共和黨許多議員對於目前的亂象，都把氣出在帶頭將前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)罷免掉的議員蓋茨(Matt Gaetz，佛羅里達州)身上。
喬登原先表示將暫緩第三輪議長投票，支持麥亨利(Patrick McHenry)繼續出任臨時議長，並在選出議長前讓他擁有議長的全部權力。但結果遭包括右翼支持者在內的共和黨人強烈反對，於是喬登決定推動第三次投票。
共和黨人強烈反對麥亨利擁有全部議長權力，認為這實質上將眾院控制權讓給民主黨，開創一個糟糕先例。部分中間派民主黨人早前向麥亨利提出建議，立法擴大他的權力，使其能夠同意向烏克蘭和以色列提供額外援助，以及批准聯邦政府資金。
共和黨人裡，來自印地安納州的班克斯 (Jim Banks) 、德州的法倫(Pat Fallon) 等均強烈反對，維州的古德(Bob Good)在推特貼文：「在任何情況下，任何共和黨人都不應支持違憲將權力提升給未經選舉產生的議長。」
就連麥亨利本人也反對這個做法，他在20日共和黨閉門會議上表示，若要他在沒有明確投票的情況下推動立法擴大自己的權力，他會辭去臨時議長一職。
對於眾院目前的混亂情況，共和黨眾議員都怪罪蓋茨；據Axios報導，麥卡錫在麥克風前大聲向蓋茨吼叫；來自伊州的博斯特(Michael Bost)「幾乎要撲向」蓋茨；儘管麥卡錫後來否認向蓋茨吼叫，但認為「整個國家都在對蓋茨咆哮」。
另一方面，國會山莊報(The Hill)報導，早前投票罷免麥卡錫的八名共和黨人裡有七人支持喬登，他們向反喬登陣營表示，如果那些議員改變立場支持喬登，他們會願意接受懲罰。
其中蓋茨表示曾向對方說過，願意接受譴責、制裁、停職、甚至開除共和黨黨團會議資格，「就是需要我們的一磅肉，也願意給他們」，只希望對方把票投給喬登，選他為議長。但從閉門會議結果看，反喬登的一方仍不為所動。
上一則
美中科技戰 中國再出招：管制石墨製品出口
下一則
FB留言