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五角大廈：中國續發展核武 核彈頭已逾500枚

記者張文馨／華盛頓報導
五角大廈發布中國軍力報告，指中國現已擁有500枚核彈頭，飛彈也有能力直接攻擊美國。照片為中國東風洲際彈道飛彈。（路透）
五角大廈發布中國軍力報告，指中國現已擁有500枚核彈頭，飛彈也有能力直接攻擊美國。照片為中國東風洲際彈道飛彈。（路透）

五角大廈19日發布今年度的中國軍力報告，指中方持續發展核武規模，打造能以傳統武力攻擊美國本土的新洲際飛彈；此外，解放軍持續在台灣周邊演訓，解放軍戰機進入台灣防空識別區的架次和型態都在增加，北京要大規模兩棲登陸台灣仍存在重大風險。

解放軍大舉兩棲登台 存重大風險

國會要求美國國防部每年提供對中國軍力的最新評估，五角大廈資深官員表示，中華人民共和國持續努力推翻以國際規範為基礎的秩序，建造更強大的軍力以推動這些目標；中方領導人仍追求在2049年前實現中華民族的偉大復興。

估中國核彈頭2030前達1000枚

報告舉例，解放軍正在打造新型洲際飛彈，這是傳統武力飛彈，只要開發成功，可以直接威脅美國本土、夏威夷和阿拉斯加；此外，中國擴張核武規模，在今年5月，解放軍已經擁有超過500枚核彈頭，會在2030年前超過1000枚。

美國目前擁有3750枚核彈頭，資深官員表示，美國只會在極端狀況下才會動用核武。

五角大廈臚列解放軍越來越多的軍事脅迫行動，包含危險攔截美軍或其他盟軍的機艦、增加對台灣的軍事壓力、發射飛越台灣上空的彈道飛彈、實施大規模聯合封鎖或實彈射擊行動等。

報告指出，解放軍正在準備面對緊急狀況時以武力推動兩岸統一，同時阻止美國等第三方代表台灣介入；解放軍持續在台灣周邊預作準備，並藉此表達對美台軍事關係成長的不滿。

國防部資深官員表示，美台關係的成長並未違反美國長期的「一個中國」政策。

台海變局 未來解放軍恐升至核戰

報告指出，中方會盡力阻止美方介入台海變局，若衝突時間延長，解放軍可能會升級到網路戰、太空戰或核戰來終結衝突。

五角大廈分析，解放軍可能對台灣實施數周或數月的空中與海上封鎖、有限動武以打擊台灣人民對領導階層的信心、精準空襲破壞台灣重要的軍事設施、兩棲登陸和奪取台灣離島以示政治決心。

其中，五角大廈指出，大規模兩棲登陸將是解放軍最困難和複雜的軍事行動之一；這需要海空優勢與後勤支援，不僅會給解放軍帶來壓力，也會引發國際社會的強烈反應，再加上兵力消耗和城市作戰的複雜性，對中國國家主席習近平來說，即便突破灘岸防禦登陸成功，都意味著重大的政治與軍事風險。

此外，今年度的報告指出，為了增加登陸台灣的準備，中方徵集並改裝民用船隻，用來運輸戰車或供直升機起降，投入兩棲攻擊任務；類似船隻的數量比起前一年增加一倍，解放軍去年軍事演習已見到至少10艘民用船隻投入訓練。

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