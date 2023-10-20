澳洲將參加美日聯合軍演 日三菱與澳防部合作開發軍備

美日今年11月和明年初舉行的聯合軍演，將邀澳洲參加。圖為美日等國今年9月在印尼舉行的「超級嘉魯達之盾」聯合軍演。(Getty Images)

日本 防衛大臣木原稔19日在防衛省與澳洲 副總理兼國防部 長馬勒斯(Richard Marles)會談後，兩人同意澳洲將參加11月及明年2月的美日聯合軍演。此外，日本三菱電機當天宣布與澳洲國防部簽約，將聯合開發國防裝備。

日本每日新聞報導，木原當天在與馬勒斯會談中表示，希望日澳洲能提高防衛合作的實效，在緊急情況下也能夠密切合作。馬勒斯則回應說：「我們與日本共同享有高度的戰略一致性，這非我們和其他國家的關係所能企及。我們都是美國盟友，而且分別都跟我們最大貿易夥伴中國關係複雜；同時，我們彼此關係深厚。」

日澳簽訂允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」(RAA)今年8月生效，木原與馬勒斯在會談時都表示樂見日澳基於此協定，進行F-35戰機訓練。

另據路透報導，日本19日表示，已首度邀請澳洲參加與美國進行的兩項例行指揮所聯合演習。日本自衛隊和美國陸軍11月會先舉行代號「山櫻」(Yama Sakura)的美日指揮所聯合演習，自衛隊和美國陸戰隊則定於明年2月舉行代號「利刃」(Keen Edge)的指揮所聯合演習。

木原稔會後告訴記者：「我們正在所有領域上與澳洲擴大防衛合作，我們目標是在緊急情況下能夠密切合作。」

日澳兩國也同意就共同研發國防裝備進行合作。

日本經濟新聞報導，三菱電機公司宣布，與澳洲國防部簽署合作開發國防裝備的契約。這是日本企業在國防領域首度與外國政府直接簽約合作。原本日本的國防產業客戶僅限於防衛省，今後將開拓海外市場，有助於提升國防產業。

澳洲積極實施國防裝備和軍力的現代化，與同盟國美國和理念相同國家加強合作。今年3月澳洲宣布，透過與「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)部署核子動力潛艦。