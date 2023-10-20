我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

澳洲將參加美日聯合軍演 日三菱與澳防部合作開發軍備

編譯中心／綜合19日電
美日今年11月和明年初舉行的聯合軍演，將邀澳洲參加。圖為美日等國今年9月在印尼舉行的「超級嘉魯達之盾」聯合軍演。(Getty Images)
美日今年11月和明年初舉行的聯合軍演，將邀澳洲參加。圖為美日等國今年9月在印尼舉行的「超級嘉魯達之盾」聯合軍演。(Getty Images)

日本防衛大臣木原稔19日在防衛省與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)會談後，兩人同意澳洲將參加11月及明年2月的美日聯合軍演。此外，日本三菱電機當天宣布與澳洲國防部簽約，將聯合開發國防裝備。

日本每日新聞報導，木原當天在與馬勒斯會談中表示，希望日澳洲能提高防衛合作的實效，在緊急情況下也能夠密切合作。馬勒斯則回應說：「我們與日本共同享有高度的戰略一致性，這非我們和其他國家的關係所能企及。我們都是美國盟友，而且分別都跟我們最大貿易夥伴中國關係複雜；同時，我們彼此關係深厚。」

日澳簽訂允許雙方相互部署武裝部隊的「相互准入協定」(RAA)今年8月生效，木原與馬勒斯在會談時都表示樂見日澳基於此協定，進行F-35戰機訓練。

另據路透報導，日本19日表示，已首度邀請澳洲參加與美國進行的兩項例行指揮所聯合演習。日本自衛隊和美國陸軍11月會先舉行代號「山櫻」(Yama Sakura)的美日指揮所聯合演習，自衛隊和美國陸戰隊則定於明年2月舉行代號「利刃」(Keen Edge)的指揮所聯合演習。

木原稔會後告訴記者：「我們正在所有領域上與澳洲擴大防衛合作，我們目標是在緊急情況下能夠密切合作。」

日澳兩國也同意就共同研發國防裝備進行合作。

日本經濟新聞報導，三菱電機公司宣布，與澳洲國防部簽署合作開發國防裝備的契約。這是日本企業在國防領域首度與外國政府直接簽約合作。原本日本的國防產業客戶僅限於防衛省，今後將開拓海外市場，有助於提升國防產業。

澳洲積極實施國防裝備和軍力的現代化，與同盟國美國和理念相同國家加強合作。今年3月澳洲宣布，透過與「澳英美三方安全夥伴關係」(AUKUS)部署核子動力潛艦。

澳洲 日本 國防部

上一則

共和黨閉門會議針鋒相對 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

下一則

俄邀中國、北韓舉辦定期會談 應對美國威脅

延伸閱讀

日本美國兩項指揮所聯合軍演 澳洲首度獲邀參加

日本美國兩項指揮所聯合軍演 澳洲首度獲邀參加
這次不收費 日本「報恩」將助南韓國民自以色列撤僑

這次不收費 日本「報恩」將助南韓國民自以色列撤僑
反核汙水排海 中國9月進口日本水產品「歸零」

反核汙水排海 中國9月進口日本水產品「歸零」
澳防長：避免台海衝突 澳洲不能當被動旁觀者

澳防長：避免台海衝突 澳洲不能當被動旁觀者

熱門新聞

台灣台積電14日舉行運動會，創辦人張忠謀致詞時指出，在地緣政治趨勢下，台積電未來的嚴峻挑戰更多。(記者葉信菉／攝影)

張忠謀：半導體已無全球化 台灣2、30年後恐無優勢 跟國家政策有關

2023-10-15 02:27
中國企圖在中東扮演和事佬，插手中東事務。圖為中國國家主席習近平6月在北京會見到訪的巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，推動與以色列間的和平進度。以色列總理內唐亞胡原本10月到訪中國。(美聯社)

以哈戰爭 中國可能是最終受益者

2023-10-16 11:46
以色列軍隊在加薩邊境集結。（美聯社）

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

2023-10-18 00:16
美國總統拜登訪以前夕，加薩17日晚間一家醫院遭砲擊空襲，至少500人死於爆炸，以哈互指矛頭，拜登表達「震怒且哀慟」並下令徹查。拜登準備搭乘空軍一號前往中東地區。（歐新社）

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

2023-10-17 20:46
加薩當地周二晚間一家醫院遭到空襲，巴勒斯坦當局表示至少500人罹難。(Getty Images)

加薩醫院遭炸500死 以哈互指控 阿巴斯不見拜登了

2023-10-17 16:33
養成良好的刷牙習慣才是維持口腔健康的不二法門。（Pexels）

快看世界／刷完牙後多加「一步驟」 減少細菌滋生率

2023-10-16 17:11

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元