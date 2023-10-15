喬登趕在周末催票 盼獲50共和黨眾議員支持

獲共和黨提名參選國會眾院議長的喬登，希望在周末密集拜票，翻轉50名共和黨議員的投票，以便取得217票支持，當選議長。(路透)

眾院共和黨 議長候選人喬登(Jim Jordan)正加緊催票，希望利用周末翻轉50多名14日秘密投票 時暗示不投票給他的同黨眾議員 ；喬登的支持者希望他下周早早就舉行全院票決，讓不支持他的人受到民眾壓力，喬登表示，打算17日就交全院投票。

Politico政治網站14日報導，喬登想登頂成為議長十分艱辛；前議長麥卡錫花費約兩個月在幕後斡旋，最後才在1月坐上議長寶座，喬登現在卻想在幾天內就辦成。相比麥卡錫起手就有188票支持，喬登目前的支持票更少；一些共和黨眾議員已警告說，假如他下周初拿不到足夠支持票，他們就要改而選擇其他候選人。

但喬登表示自己有信心，能避免成為最新一名競逐議長落敗的共和黨眾議員；共和黨團日益分裂，畢竟八名共和黨眾議員與民主黨合力，罷免了麥卡錫，眾人挫折感很深；而喬登之前的候選人、眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)雖獲黨團挑選為下屆議長候選人，卻在不到48小時就宣布棄選。

喬登受訪時簡短表示，有信心能取得217票而當選。他的一些支持者公開催促他，就算沒有足夠票數，也要強迫院會下周投票，把反對者逼出來，讓他們受到民眾壓力。同一時間，其他喬登的盟友要他們的支持者現在就開始打電話，讓幾十名不支持他的眾議員忙得不可開交。

被問到就算沒有217票是否還想舉行院會投票，喬登表示不排除這個可能性，但他預測應該能取得足夠票數。

喬登的盟友羅伊(Chip Roy)表示，假如一小撮支持赤字預算的人、建制派官僚的同夥人要戰，就開戰；魯納(Anna Paulina Luna)13日發推文，矛頭顯然指向反對喬登的人，她放話說，「你們想投票15輪是嗎？好啊，放馬過來。到院會上去做…你們得向自己選民解釋，為何你們要阻擋喬登」。

但這個策略引發黨團其他派系反彈，警告說這麼做，看來是不支持喬登的人就會被霸凌。一位眾院共和黨人反問，喬登強迫大家到院會，「想向我等施壓，突然之間，我們都不現身，只因喬登想霸凌人，而讓(民主黨眾院領袖)傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)當上議長，那又如何？」