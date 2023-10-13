我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

華郵：眾院議長難產 援烏經費恐生變

記者顏伶如／綜合報導
史卡利斯共和黨黨團會議獲提名為議長候選人。華盛頓郵報分析，美國援助烏克蘭經費是否生變，難以預測。(路透)
史卡利斯共和黨黨團會議獲提名為議長候選人。華盛頓郵報分析，美國援助烏克蘭經費是否生變，難以預測。(路透)

眾院議長難產，美國援助烏克蘭經費是否生變，實難預測；華盛頓郵報分析，11日在共和黨黨團會議獲提名為議長候選人的史卡利斯(Steve Scalise)，近來發言並未像前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)一樣對援烏預算做出堅定承諾，反而強調援助經費應加強受到檢視。他12日晚突然宣布退出角逐議長，使得美國國會是否維持援烏立場更加充滿不確定性。

俄軍入侵烏克蘭之初，史卡利斯曾譴責俄羅斯在烏克蘭進行「種族滅絕」(genocide)，援助預算表決時則數度投下贊成票；不過史卡利斯最近發言卻沒有對援烏經費明確承諾，雖然大多數共和黨籍眾議員支持繼續援助烏克蘭，但表態反對的共和黨眾議員卻正在增加。

華盛頓郵報11日報導，如今問題關鍵在於新任議長會不會讓援烏經費交付投票。

根據非營利倡議組織「共同捍衛民主組織」(Defending Democracy Together)的「共和黨人支持烏克蘭」(Republicans for Ukraine)計畫，為共和黨國會議員給予從A到F的評分，史卡利斯對援烏經費的表現為B。

喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等保守派成員，均反對繼續對烏克蘭提供金額龐大的援助。

新任眾院議長誕生後，最迫切必須解決的問題就是如何避免聯邦政府關門，先前在麥卡錫斡旋之下，臨時開支法案11月中旬便將到期。

報導指出，相較於另一位角逐議長的黨內同僚喬登(Jim Jordan)，史卡利斯長期以來傾向於避免政府關門。麥卡錫擔任議長期間，史卡利斯身為共和黨團第二號人物，對於短期支出法案及舉債上限法案，投票時都與麥卡錫協議立場一致。但在史卡利斯急流勇退後，共和黨再推出誰角逐議長，這位議員對政府開支法案的態度如何等等，都關係到援烏預算的生死。

共和黨 烏克蘭 麥卡錫

上一則

梅南德茲加控罪名 密謀當埃及政府代理人

下一則

質疑史卡利斯健康狀況 川普：血癌重病 沒法當議長

延伸閱讀

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉

史卡利斯未獲足夠支持 退出眾院議長選舉
一洲焦點／眾院選舉新議長 誰來接棒麥卡錫？

一洲焦點／眾院選舉新議長 誰來接棒麥卡錫？
蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌

蓋茨挺史卡利斯角逐眾院議長 格林不支持：他應專心抗癌
華郵：眾院議長換人 援烏經費是否生變難預測

華郵：眾院議長換人 援烏經費是否生變難預測

熱門新聞

虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

2023-10-03 02:26
（取材自推特影片截圖）

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

2023-10-09 22:44
專家建議最好確實檢查參加項目，確認獲得最大保障。（美聯社）

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

2023-10-11 09:48
哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Sinwar）。（美聯社）

以色列遭血腥攻擊 軍方揚言追殺哈瑪斯領導人

2023-10-09 09:37
以色列政府今天正式向巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯宣戰。圖為以色列總理內唐亞胡。（Getty Images）

以色列正式對哈瑪斯宣戰 50年來首次進入戰爭狀態

2023-10-08 10:36
哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

2023-10-10 12:12

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道