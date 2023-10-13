華郵：眾院議長難產 援烏經費恐生變

史卡利斯共和黨黨團會議獲提名為議長候選人。華盛頓郵報分析，美國援助烏克蘭經費是否生變，難以預測。(路透)

眾院議長難產，美國援助烏克蘭 經費是否生變，實難預測；華盛頓郵報分析，11日在共和黨 黨團會議獲提名為議長候選人的史卡利斯(Steve Scalise)，近來發言並未像前議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)一樣對援烏預算做出堅定承諾，反而強調援助經費應加強受到檢視。他12日晚突然宣布退出角逐議長，使得美國國會是否維持援烏立場更加充滿不確定性。

俄軍入侵烏克蘭之初，史卡利斯曾譴責俄羅斯在烏克蘭進行「種族滅絕」(genocide)，援助預算表決時則數度投下贊成票；不過史卡利斯最近發言卻沒有對援烏經費明確承諾，雖然大多數共和黨籍眾議員支持繼續援助烏克蘭，但表態反對的共和黨眾議員卻正在增加。

華盛頓郵報11日報導，如今問題關鍵在於新任議長會不會讓援烏經費交付投票。

根據非營利倡議組織「共同捍衛民主組織」(Defending Democracy Together)的「共和黨人支持烏克蘭」(Republicans for Ukraine)計畫，為共和黨國會議員給予從A到F的評分，史卡利斯對援烏經費的表現為B。

喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等保守派成員，均反對繼續對烏克蘭提供金額龐大的援助。

新任眾院議長誕生後，最迫切必須解決的問題就是如何避免聯邦政府關門，先前在麥卡錫斡旋之下，臨時開支法案11月中旬便將到期。

報導指出，相較於另一位角逐議長的黨內同僚喬登(Jim Jordan)，史卡利斯長期以來傾向於避免政府關門。麥卡錫擔任議長期間，史卡利斯身為共和黨團第二號人物，對於短期支出法案及舉債上限法案，投票時都與麥卡錫協議立場一致。但在史卡利斯急流勇退後，共和黨再推出誰角逐議長，這位議員對政府開支法案的態度如何等等，都關係到援烏預算的生死。