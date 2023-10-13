拉不到票 史卡利斯退選眾議長 未表態挺喬登

11日才獲得共和黨推舉參選眾院議長的眾議員史卡利斯，沒想到12日即出現劇劇性變化，宣布退選，他對記者比了差一點的手勢，但估計他能掌握的票數遠不足以當選。（美聯社）

共和黨 人表示失望 卻不意外

眾院 多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)12日在共和黨會議中宣布退出議長選戰，但未表態支持任何同僚參選議長；共和黨人對於未能獲得預期勝選票數的史卡利斯退選表示失望卻不意外，佛羅里達州共和黨籍聯邦眾議員 魯納(Anna Paulina Luna)旋即提名四位參選人，包括日前在議長黨內提名投票中落敗的眾院司法委員會主席、獲川普支支持的喬登(Jim Jordan)。

共和黨眾議員12日開會一整天，眾院第二把交椅史卡利斯在黨內閉門會議中，試圖破除他利用私下協議換取同僚支持的謠言，但許多議員認為這場會議不具成效。

「民主行不通」麥考爾引習近平說法

眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)表示，「(中國國家)主席習近平曾說民主行不通，而我們正在證明他是對的。」

精通辨識全球危機的麥考爾說：「我所見的一大威脅就在這個房間裡，因為我們無法團結。」

強硬派眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)坦言議長選舉「陷入僵局」，當被問到閉門會議是否會讓她回心轉意時，格林回答：「門都沒有。」

許多共和黨人表態堅定支持11日在黨內提名中落敗的喬登，而喬登雖籲支持者投給史卡利斯，但效果不彰。

史卡利斯獲得黨內提名初選議長後，隨即向理念不同的同僚拉票，他需要217張同意票才選得上議長。

眼見各方磋商進展有限，史卡利斯12日晚表示：「沒有人可以把我當作阻撓眾院再次正常運作的藉口」，宣布退選議長，且未表態支持任何人參選。

史卡利斯：未與任何人談條件

當被問到是否支持喬登選議長時，史卡利斯自述「未與任何人談條件」，「我確信有很多人想選，但必須是不為己利的對象」。

史卡利斯宣布退選後，不少議員失望離場，拒絕回答記者提問；新科議員魯納隨即提名喬登等四人，她寫道，「共和黨人必須回到華府，這樣我們才能提名議長」。

眾議員柯林斯(Mike Collins)回應道，「我們已經做了，喬登是真正的政治家且獲提名支持。」

極右派陣線眾議院自由黨團(House Freedom Caucus)成員諾曼(Ralph Norman)對史卡利斯退選表示「不意外」，並表示黨團力挺喬登。

議長懸缺讓眾院無法考慮任何支持以色列對抗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)的法案，也無法通過任何撥款法案，避免部分政府單位在11月中旬再次面臨關門危機。

對於議長選舉歹戲拖棚，共和黨眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，「這就是瑣事，我真是受夠了。」