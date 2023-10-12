以哈衝突／哈瑪斯屠殺暴行揭露 以村莊40童槍決 嬰斬首、婦爆頭⋯

以色列靠近加薩走廊東北的「卡法雅札」農場，7日是第一波遭到哈瑪斯恐怖攻擊的衝擊點，男女老少遭到屠殺滅村。圖為以軍10日清理「卡法雅札」遭殺害的村民遺體。(Getty Images)

隨著以色列 軍隊收復加薩 走廊外以色列人社區，哈瑪斯 (Hamas)槍手7日屠殺以國民平的駭人暴行逐一浮現，嬰兒被砍頭，務農社區就有40名孩童被槍決，90歲老嫗被拖進客廳爆頭兩次，不少人全家被滅門，倖存者表示，哈瑪斯就是新納粹，7日是另次大屠殺，就這麼簡單。

紐約時報報導，哈瑪斯槍手攻擊以南20個地點，殺死包括婦孺的1000多人，劫持估計150多人。以色列軍警、緊急工作人員及暫時回家的居民搜集包括保全攝像、手機錄影、居民及記者拍照、倖存者供述等證據，哈瑪斯暴行被揭露開來。

以色列靠近加薩走廊東北的「卡法雅札」農場，7日是第一波遭到哈瑪斯恐怖攻擊的衝擊點，男女老少遭到屠殺滅村。圖為以軍10日清理「卡法雅札」遭殺害的村民遺體。(Getty Images)

以國軍方表示，哈瑪斯恐怖分子7日一早攻擊以南「卡法雅札」(Kfar Aza)農場時，把很多戶人家全都射殺，房舍被燒毀，屍身橫擱在街道，家具四處亂拋，汽車付之一炬。倖存者茲昂(Ben Zion)對英國廣播公司(BBC)說，哈瑪斯槍手殘殺手無寸鐵的民眾，甚至把人斬首，連襁褓中的嬰兒都不放過

卡法雅札是突襲事件中傷亡最嚴重的村鎮，男女老幼慘死在武裝分子手下，確實數字尚待統計。

以色列士兵10日逐屋搬走當地死者，看到無辜平民被殺死「在自己床上，不是戰爭，也不是戰場」，莫不憤慨萬分。

鄰近的「基蘇芬」(Kisufim)集體農場住有375人，哈瑪斯分子7日上午6時20分闖入，亂丟手榴彈。

每日郵報(Daily Mail)報導，33歲的倖存者哈勒(Shmuel Harel)表示，哈瑪斯闖進來殺人，自己高齡90歲祖母躲進防彈掩體，但忘了關門，被哈瑪斯拖出來，朝她頭部開了兩槍，射殺在她的客廳裡。

以色列靠近加薩走廊東北的「卡法雅札」農場，7日是第一波遭到哈瑪斯恐怖攻擊的衝擊點，男女老少遭到屠殺滅村。圖為以色列記者10日在「卡法雅札」躲避來襲槍火。(Getty Images)

哈勒表示，接下來兇徒去找她71歲的親人隆恩(Ofer Ron)，如法炮製殺了他；「有一家人，母親、父親及15歲的兒子躲在掩體，那些恐怖分子由那家人冰箱拿走吃喝，然後放火燒他家，把他們燒死，能想像他們最後時刻的恐怖感受嗎？」

集體農場居民被害時，有些人正在等巴士，或在音樂會跳舞，有人在做晨間家務事，警覺心最強的人充其量是盡可能躲起來。以國士兵還在彈痕累累的房舍、街道、草皮，尋找平民同胞，一具一具地收屍。

聯合國秘書長表示，沒有什麼藉口，可以為這樣的殺戮、劫持與殘害平民強辯。