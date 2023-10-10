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喊完暫停金援巴勒斯坦 歐盟5小時後改口：嚴審援助項目

編譯俞仲慈／綜合9日電
歐盟執委會委員瓦爾赫利對外宣稱「立即暫停對巴勒斯坦經濟援助」，不料，歐盟執委會態度卻大轉彎，宣稱目前不會暫停金援巴勒斯坦。(美聯社)
歐盟執委會委員瓦爾赫利對外宣稱「立即暫停對巴勒斯坦經濟援助」，不料，歐盟執委會態度卻大轉彎，宣稱目前不會暫停金援巴勒斯坦。(美聯社)

以巴重燃戰火後，歐盟執行委員會(EU Commissioner)一位委員公開表示，立即暫停對巴勒斯坦經濟援助，不料9日晚間，歐盟立場大轉彎，發表正式聲明強調「不會暫停金援」，但會嚴格審查援助項目，以確保資金不會被濫用。

據美聯社報導，在歐盟執委會委員瓦爾赫利(Oliver Varhelyi)對外宣稱「立即暫停對巴勒斯坦經濟援助」，短短五個小時後，歐盟執委會公布聲明表示：「目前不會暫停金援，但所有援助計畫會進行審查，所有新編預算都會延宕，直至通知。」

原先瓦爾赫利對於以巴戰火宣稱：「現在必須解決和平、寬容和共存的基礎問題，煽動仇恨、暴力和美化恐怖已經毒害太多人的思維。」

但在地緣政治極度敏感之際，歐盟6億9100歐元(約7億3000萬美元)援助計畫，以大逆轉的聲明化解，並強調：「審查的目的是確保歐盟資金不會間接流入任何恐怖組織並對以色列發動攻擊。」並補充道：「將依當地情況變化，彈性審查對巴勒斯坦平民和巴勒斯坦權力機構的援助。」

歐盟外交政策負責人博雷利(Josep Borrell)也公開批評瓦爾赫利：「暫停付款是在懲罰所有巴勒斯坦百姓，並損害歐盟在中東的利益，進一步助長恐怖分子氣焰。」

自7日以巴爆發衝突以來，歐盟27個會員國一致表達對以色列的堅定支持，而且早在瓦爾赫利出人意表的發言前數小時，歐盟官員即表示從未提供資金給哈瑪斯(Hamas)，並以哈瑪斯是恐怖組織為由，中斷關係已達16年。

據了解，自1993年以巴雙方簽署奧斯陸(Oslo)和平協議以來，歐盟就是巴勒斯坦人民的最大經濟援助者。

另外德國政府表示，從未直接提供融資給巴勒斯坦政權機構，但承諾對巴勒斯坦人提供總額2億5000萬歐元(約2億6500萬美元)人道援助，對此，發展部(Development)部長舒爾茲(Svenja Schulze)強調：「德國非常謹慎，以確保對巴勒斯坦人民提供的援助是用於和平，而非用於恐怖分子。」

歐盟 巴勒斯坦 哈瑪斯

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