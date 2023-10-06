限制向中國銷售晶片 美業界3巨頭憂心

拜登政府將更新對中國的晶片禁令，讓輝達等三大晶片製造商更加擔憂。(路透)

拜登政府祭出向中國銷售晶片 禁令將滿一年，本月初更已警告北京，將更新晶片限制、製造設備出口的法規，而這加劇了近幾個月美國晶片巨頭的擔憂，這些公司已經直言不諱地警告發展放緩、業務削減，且也將破壞政府在美國建造新半導體工廠的計畫。

紐約時報報導，自7月時三大晶片製造商輝達 (Nvidia)、英特爾(Intel)和高通(Qualcomm)的執行長前往華盛頓與政府會面後，他們一直強調打擊中國將產生意想不到的後果。

中國約占全球半導體市場的三分之一，這些公司警告收入縮減可能會迫使亞利桑納州、俄亥俄州和紐約州的技術開發、就業和半導體工廠的支出削減。以更宏觀的角度來看，這些公司指出美國抽離供應鏈，可能會加速中國發展獨立晶片產業，世界恐走向以「中國製造的晶片主導」的市場。

三家公司除了挑戰國務卿布林肯(Antony Blinken)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)等白宮 高官及顧問團，也向智庫如戰略暨國際研究中心(CSIS)示好，敦促重新考慮額外的晶片限制令。它們還敦促行業組織美國半導體協會(SIA)發表聲明，批評該限制「廣泛、模糊且有時是單方面的」。

領導遊說活動的輝達總法律顧問提特(Tim Teter)表示，現在面臨的風險是白宮恐刺激由競爭對手主導的生態系統，這可能會在美國半導體、先進技術、人工智慧(AI)領域的領導地位產生非常負面的影響。

晶片巨頭們的遊說活動也激怒了一些國安專家、議員，其中許多人贊成對抗中國，並認為政府去年8月簽署「晶片和科學法案」(CHIPS Act)向該行業承諾500億元後不久，這些公司就開始質疑白宮，這令人反感。

不過兩位知情人士表示，這場遊說還是延遲了新限制措施，且法規可能改變的範圍也因此縮小。然而眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)已討論與晶片公司舉行聽證會，質疑它們遵守出口管制的情況。