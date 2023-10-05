2350元→450元 棄美籍手續費回降 前美公民集體告國務院

放棄美國國國籍。 (Getty Images)

國家廣播公司(NBC)4日報導，國務院 本周宣布，放棄美國國籍手續費將從2350元降回2014年之前的450元，某些前任美國公民 4日對國務院聯合提告，要求退還差額。

現居荷蘭的61歲婦女瑞秋‧賀勒爾(Rachel Heller)是聯合訴訟提告代表之一。她接受電話訪問時說，幾年前花了2350元辦理放棄國籍，金額等同當時的月薪。

賀勒爾是由大約3萬名前任美國公民組成的「意外美國人協會」(Accidental American Association)成員之一。「意外美國人協會」協助成員對國務院提告，要求退還放棄國籍手續費差額，並且呼籲針對海外公民繳稅進行稅制改革。

「意外美國人」(accidental Americans)指早就不住在美國，與美國沒有關聯，卻因為法律規定還要繼續繳所得稅給美國政府的民眾。

美國採公民身分基準稅制(citizenship-based taxation system)，不管居住、工作地點為何，身為公民就要繳稅。

國務院2日宣布，放棄國籍手續費將降回2014年之前的450元，手續費在2014年後調為2350元。賀勒爾等人4日對國務院提出聯合訴訟，要求退回手續費差額。

賀勒爾說，對於住在海外的美國公民來說，稅務規定複雜難懂，若有錯誤則面臨罰款，代價昂貴，讓她對於報稅總是緊張不已。

從教師轉行擔任旅遊作家的賀勒爾成長於康乃狄克州 ，1997年就離開美國，現居荷蘭格羅寧根(Groningen)。

2015年，她不願意繼續每年花1100元請會計師代向美國政府申報所得稅，決定放棄美國國籍。她到阿姆斯特丹(Amsterdam)的美國大使館辦手續，交回美國護照時忍不住落淚。她回憶道：「感覺像離婚，離開你愛的人，可是那人不適合你」。