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初選對手譏「唐老鴨」川普怒了：克里斯蒂不該參選

編譯潘勛／綜合28日電
未參加共和黨總統初選第二場辯論的前總統川普，對於被前新澤西州州長克里斯蒂取綽號「唐老鴨」，開砲反擊說，取這種綽號的人不應該參選。(路透)
未參加共和黨總統初選第二場辯論的前總統川普，對於被前新澤西州州長克里斯蒂取綽號「唐老鴨」，開砲反擊說，取這種綽號的人不應該參選。(路透)

角逐共和黨總統提名的候選人27日晚間舉行第二場辯論，民調中聲勢遙遙領先的前總統川普依然缺席，幾名競爭對手開始直批川普，前新澤西州州長克里斯蒂(Chris Christie)逕引川普的名字「唐諾」(Donald)與迪士尼卡通角色唐老鴨相同，而為川普取綽號，川普開砲反擊說，取這種綽號的人不應該參選。

福斯新聞網(Fox News)28日報導，川普未參加共和黨在加州舉辦的第二場黨內初選候選人辯論，而是前往密西根州柯林頓鎮(Clinton Township)；他受訪表示，他27日晚間前去「拯救」汽車工人，遠比參加初選辯論重要得多。

川普沒現身辯論，讓其他初選對手很失望，不少人多次指名道姓，說他應該到台上為自己執政的成績辯護。

但川普接受「福斯數位新聞」(Fox News Digital)專訪表示，鑑於他在民調領先達56%，所以來處理「聯合汽車工會」(UAW)罷工案，指出拜登政府走向全電動車接下來兩年內會摧毀工人們的工作，這些事要重要得多。

川普面對群眾演講表示，他若當選，未來自動車將是「美國製造」(Made in America)。

但在辯論會上，克里斯蒂挑明批川普，用手指直指攝影鏡頭說，「唐諾，我曉得你在看節目。你是忍不住的。這些事你都在躲。我就跟你說狀況了吧，你繼續這樣做，在場沒人會再叫你唐諾．川普了。我們會叫你唐老鴨。」

川普在專訪中說，他沒看辯論，但「任何想出那個綽號的人，不應選總統」。

前新澤西州州長克里斯蒂。（路透）
前新澤西州州長克里斯蒂。（路透）

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