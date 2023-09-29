對德桑提斯辯論表現失望 反川普人士寄望海理

共和黨2024年總統初選第二場辯論27日晚結束，由於原本被看好可替代前總統川普的佛州州長德桑提斯(中)表現不如預期，共和黨內反川人士開始將目光轉向前南卡羅來納州州長海理(左)。(Getty Images)

爭取共和黨 2024年總統提名的七名參選人的第二場辯論會27日晚結束，七名參選人中絕大多數在辯論會上主動加大攻擊川普 的力道，以求削弱川普的領先幅度，但醉心讓川普政治消亡的反川共和黨人，在辯論後開始面臨無奈的恐懼心情，因為即便有參選人辯論表現出色，但反川共和黨人迄今仍無法推出足以取代領跑者川普的人選；時間所剩無幾，甚至「為時已晚」。

常與選民進行焦點小組討論的川普批評者朗威爾(Sarah Longwell)說：「這場辯論唯一發生的是：反川捐助者和思想領袖意識到，他們本該支持海理而非德桑提斯，但現在為時已晚，也無關緊要了。」朗威爾說，她現在開始思考「如何在大選中擊敗川普」。

共和黨民調 專家朗特茲(Frank Luntz)指出， 「辯論還沒結束，川普就在社群媒體說他『已鎖定提名』。這種說法愈來愈難挑戰。我感覺很不好。」

曾在2020年反對川普連任的共和黨顧問馬德里(Mike Madrid)說：「如果你把台上所有參選人的平均民調加起來，川普仍可以20個百分點優勢擊敗他們。根本沒得比。」

將在明年1月15日最早表達對共和黨總統偏好的愛阿華州，似乎是反川共和黨人最後的希望。前駐聯合國大使海理競選團隊已表示她30日將訪問愛州；德桑提斯也特別關注愛州的社會保守派立場，27日點名批評川普對墮胎問題的溫和立場。但民調顯示，川普在愛州的領先優勢十分強大；緊接初選的新罕布夏州和南卡羅來納州也是如此。

堅定反川的共和黨人，現在也已將希望寄託在2024年11月大選。馬德里表示，27日的辯論，強化了他對川普可能在大選中被擊敗的信念。他說：「共和黨內對川普有一股持保留態度的情緒。不是說這會對他的提名構成威脅，而是會對他的大選機會構成重大威脅。依我看，川普有麻煩了。」