政府關門致經濟衰退？學者：停擺愈久 風險愈大

臨時預算協商遲未結果，聯邦政府眼看就要暫時關門，主要卡在眾院共和黨以眾議員蓋茲(中，佛州)在內少數極右眾議員的阻撓。圖為今年1月眾院共和黨推舉眾議長時，角逐議長職位的麥卡錫遭到蓋茲為主的黨內嚴重挑戰。(美聯社)

聯邦政府 停擺，其中一個最讓人關注的就是會否導致經濟衰退？

紐約時報報導，近幾年政府面臨停擺，幾乎年年出現，華爾街及拜登政府內部的經濟學者根據以前的數據，得出的結論是，短暫的停擺不大可能產生顯著的經濟放緩及進入衰退；但也有經濟學者指出，今次情況未必與以往相同，停擺時間愈長風險愈大。

以經營會計業務為中心的大型國際專業服務網「畢馬威」(KPMG)首席經濟學者黛安‧斯旺克(Diane Swonk)預計今年GDP仍會成長，第三季成長約 4%，然後第四季放緩至成長約1%。她認為短暫、例如兩星期的停擺是影響有限，但若持續整整一個季度，問題就會出現，會導致GDP下降。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟專家指出，在過往歷次政府停擺的月份開始，由美國經濟諮商會(Conference Board)編製的消費者信心指數(Consumer Confidence Index)平均下跌七個百分點，雖然大部分降幅會在政府重新運作後的一個月內得到恢復，但時間拖得愈長，要恢復的時間也愈長，這不僅會削弱經濟成長，還會進一步打擊消費者的情緒。

▼政府真的周日要關門？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

由於汽油價格上漲，消費者的信心在今個月已連續第二個月下降，因此這次政府若停擺，產生的消極經濟反應會更嚴重。

高盛的專家估計，政府關門 每持續一星期，經濟成長會下降約0.2個百分點，主要是因為大多數聯邦政府人員在停工期間沒有工資，削弱了消費能力。

全球最大經濟諮詢顧問公司安永–博智隆(EY-Parthenon)的首席經濟專家達科(Gregory Daco)也說，令人擔心的是，如果政府停擺與其他不利因素結合起來，或許會嚴重拖累經濟活動。

白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦(Jared Bernstein)27日發出聲明說，委員會的內部估計表明，政府關門每持續一周，季度經濟成長會損失0.1至0.2個百分點。

他指出，政府關門所帶來的影響不一定會在GDP中反映出來，或會在其他方面浮現，例如小型企業管理局的貸款或會延遲，數以千計學童的啟蒙計畫(Head Start)會取消等。