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明知被嫌老…拜登：我仍要選 因川普會摧毀民主

編譯陳韻涵／綜合19日電
拜登總統認為唯有他可以戰勝川普，保衛美國民主，年紀大小不是問題。(路透)
拜登總統認為唯有他可以戰勝川普，保衛美國民主，年紀大小不是問題。(路透)

拜登總統知道自己被嫌老但還是要選，主張(前總統)川普會摧毀民主；民調顯示，69%受訪選民擔憂拜登年老體衰，做不了下個四年任期，且目前已有三位共和黨初選提名參選人的民調開始優於拜登。

高齡80歲的拜登試圖遏止關於他年紀的輿論，稱他經驗老道且具備領導國家進步的才智。

這番私下談話顯示拜登陣營改變競選策略，比起談論經濟政績，拜登陣營將把風向帶往共和黨試圖催毀民主。

拜登說：「2024年，民主再次印在選票上；川普和他的『讓美國再度偉大』(MAGA)共和黨無疑決心摧毀美國民主，而我將捍衛、保護並為民主而戰，這也是我要選的原因。」

同黨出現反對連任聲浪

過去一年，拜登花費唇舌談論政績，但支持率仍慘淡，就連許多民主黨同僚都不希望他角逐連任。 

拜登在時報廣場朗特方譚劇院(Lunt-Fontanne Theatre)出席募款音樂會時，另闢戰線，直球對決年紀話題。

這條戰線與勢不可擋的共和黨民調佼佼者形成強烈對比，並顯示拜登圖與川普的官司保持距離。

幾周前，川普才到喬州富爾頓郡(Fulton)監獄報到並拍攝監獄照，該案件事涉他2020年試圖推翻大選結果。

拜登18日譴責川普及其黨羽黨分化國家，且與獨裁者為伍。拜登說：「我不會與(俄羅斯總統)普亭等獨裁者同一陣線，或許川普和他的MAGA朋友現在對他鞠躬哈腰並讚揚他，但我不會。」 

拜登說：「我不認為美國是黑暗、消極的國家，或是由憤怒、恐懼和報復驅策的屠殺國境，但川普如此認定。」

拜登指出，川普矢言在他當選後「報答」支持者，質疑「你們聽過美國總統這樣講話的嗎？我認為我們是充滿希望的樂觀國度，人人都有機會」。

拜登之前在百老匯上演的「理髮師陶德」(Sweeney Todd)的雙層鑄鐵佈景中發表演說，主動提及選民高度關切的高齡問題。

拜登現年80歲，若成功連任，第二任期結束時將滿86歲。

拜登說：「許多人聚焦我的年齡，相信我，我比誰都清楚，但當國勢不振時，我知道該怎麼做。」

在烏克蘭議題方面，拜登表示，「我深諳如何重建盟邦」；拜登總結，「當民主陷入危機，我知道該怎麼辦」。

CNN民調：76%憂做不完第二任

有線電視新聞網(CNN)委託民調機構SSRS於上月底所做的民調顯示，75%受訪者關切拜登高齡影響身心能力(73%)、能否做完第二任期(76%)，另有68%的人擔心他無法理解下個世代的需求。

另據哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調公司哈里斯(Harris Poll)12日到14日進行、本周公布的民調結果顯示，69%的選民認為拜登太老不適合連任，且共和黨參選人川普、美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)、南卡州聯邦參議員史考特(Tim Scott)都在假設性投票中，都贏過拜登。

哈佛民調顯示，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)是共和黨選民屬意的第二人選，但他並未被列在假設選票上。

拜登 川普 民調

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