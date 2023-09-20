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丕優最新民調：57%厭倦政治惡鬥 兩黨負評新高

編譯俞仲慈／綜合19日電

民調機構丕優研究中心(Pew Research Center)19日公布最新民調，有57%國人厭倦兩黨惡鬥，而且有28%受訪者對於兩黨都持負面看法，創下歷史新高，顯示國人對於當前國家政治的看法相當「鬱悶」(dismal)。

丕優民調報告寫道：「國人長期以來不滿政客並對聯邦政府持懷疑態度，而且國人對政治和民意代表的看法，始終負面，認為改善希望渺茫，多數人認為政治發展由特殊利益集團主導，競選經費氾濫，陷入黨派惡鬥」。

民調顯示，只有14%國人認為民代關心老百姓；同時有15%認為多數現任民選官員參選公職是為服務公眾，然而多數人仍認為參選動機來自於「荷包賺滿」。

因此民調顯示，27%國人認為美國政治體制運作合宜，只有37%對於未來發展有一定程度的信心。

同時若請求受訪者用單一字彙形容當前政治體制，結果答案以「分化」(divisive)和「腐敗」(corrupt)居壓倒性多數，只有26%認同國會，44%認為選舉投票是讓國家變得更好的高效率制度。

另外有多達65%國人對於當前政治深感疲憊，55%更表示憤怒，而且國人不滿情緒帶動「全國性大選投票率攀升至歷史新高」，同時54％認為兩黨存在極大差異，比數十年前來得高。

1958年丕優首次進行全國性政治民調，當時國人對聯邦政府支持率高達75%，不過隨著支持率逐年下滑，如今只剩16%，創下60餘年來最低紀錄。

儘管民主黨(85%)和共和黨(87%)支持度不相上下，但是兩黨支持者皆有共識：「兩黨只管政黨惡鬥，不管解決問題。」

因此37%受訪者期待有更多政黨可供選擇，不過民調也發現：「選民對於多黨政治體制是否有助於解決問題，仍持懷疑態度。」

儘管多數國人對聯邦施政不滿，但根據丕優其他民調發現，多數國人仍視美國為世界最偉大的國家之一，對於自身所在社區也表示滿意，因此民選官員(56%)和州長(51%)支持度普遍超過五成。

民調 投票 聯邦政府

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