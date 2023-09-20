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拜登聯大演說 籲美中管理好兩國競爭關係

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統19日在聯合國大會上演講，提到美中，呼籲兩國應該負責任的管理競爭；談到俄烏戰爭，要求各國堅定的支持烏克蘭。（美聯社）
拜登總統19日在聯合國大會上演講，提到美中，呼籲兩國應該負責任的管理競爭；談到俄烏戰爭，要求各國堅定的支持烏克蘭。（美聯社）

總統拜登19日在聯合國大會上表示，美國尋求與中國負責任地管理兩國競爭，對中去風險並非脫鉤；美方不尋求與中國發生衝突，但遇到侵略及恫嚇必將反擊，華府準備就緒，要與北京就一些成敗繫乎兩國共同努力的事項合作，最重要的莫過惡化中的氣候變遷。

「侵略及恫嚇必將反擊」

拜登總統19日在聯合國大會上發表演講，他也是本屆大會五個常任理事國中唯一出席的領...
拜登總統19日在聯合國大會上發表演講，他也是本屆大會五個常任理事國中唯一出席的領袖。（美聯社）

國會山莊報(The Hill)報導，拜登在演講中表示，華府就處理對中關係，步調謹慎，他想釋出明確一致的訊息，就是管理好兩國競爭關係，如此才不致於倒向衝突，「我說過，我方追求對中國去風險，而非脫鉤。我國將反擊侵略及恫嚇，捍衛道上規矩」，執行公海航行自由，確保經濟公平競爭。

拜登在聯合國演說之前，華府已增加與中國接觸，即使拜登與中國國家主席習近平已將近一年未晤面；拜登及其政府另試圖反制中國在印太地區的影響力。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中國外交部長王毅上周末會談，而國務卿布林肯(Antony Blinken)也與中國國家副主席韓正在聯合國大會場邊會晤；財政部長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)最近均前往中國，與北京官員、企業領袖會面。

強化印太關係並非圍堵

只是與此同時，拜登政府以強化印太關係、結盟為首要之務，努力反制中方在該地區的影響力，確保其他國家不必仰賴北京的金援，後者在拜登上周赴印度、參加20國集團峰會時，更是重點。

拜登演說談及中國之前表示，美國打造諸多夥伴關係「不是為圍堵任何國家」。

演說未談及台海局勢

拜登本次聯大演講並未如上次談到台海局勢。去年9月，眾院議長裴洛西訪台後，中國發動環台軍演，拜登罕見地在聯大演說上強調，美國致力於維護台海和平，延續一個中國政策，反對兩岸任一方片面改變現狀。

拜登提俄烏 要俄負責

烏克蘭總統澤倫斯基（左）在拜登總統談到堅定支持烏克蘭時鼓掌致謝。美國國務卿布林肯...
烏克蘭總統澤倫斯基（左）在拜登總統談到堅定支持烏克蘭時鼓掌致謝。美國國務卿布林肯（右）則坐在同排。（美聯社）

拜登演說另談到進入第二年的俄烏戰爭，強調俄羅斯需要為這場戰爭負責，也只有俄國能立即結束戰爭，聯合國憲章核心原則不能拋棄，侵略者不能姑息，不然聯合國會員國就無法確信自己的安全受到保護。烏克蘭總統澤倫斯基也受邀在聯合國上演講。

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