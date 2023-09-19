新聞評論／侯友宜務實論述 跳脫傳統藍營「傾中」批評

國民黨參選人侯友宜（中）18日在國民黨副主席夏立言（右起）、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中、國民黨立委江啟臣和政治大學國際事務學院副院長盧業中陪同下，步出美國在台協會（AIT）華盛頓總部。(華盛頓記者張文馨／攝影)

正在美國訪問的國民黨 總統參選人侯友宜 ，18日投書「外交事務」（Foreign Affairs）表達他處理兩岸關係的做法。侯以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，提及如何同時利用威懾和對話的手段，維持兩岸和平。內容安排的順序，凸顯侯的務實與跳脫傳統藍營過於「傾中」的批評。

過去，國民黨在兩岸以和平對話為上策、備戰為下策，但此番論調經常被解讀為態度傾中，甚至被刻意操作貼上標籤。在後蔡政府時代，美國依舊希望看到一個不偏離總統蔡英文 兩岸論述太遠的新政府上台。

民進黨總統參選人賴清德提出「四大支柱」，除了維持蔡英文提出的「四個堅持」，首要就是建立台灣的威懾力；無獨有偶，侯友宜在其投書中，同樣將提升國防能力放在對話之前。此外，題目「Taiwan's Path Between Extremes」直翻為「台灣在極端之間的道路」，可見侯友宜不願再走入老是看重對話的極端，而是強調務實主義。

兩岸對話方面，侯避開同文同種的論述，也沒有開支票，而是將對話拉回九二共識的基礎；雖說是認同九二共識，但又強調必須是合乎中華民國憲法的九二共識，強調對話前提是「一中各表」的九二共識，而非中方片面主張的一中原則，甚或一國兩制。

侯友宜除強調不支持台獨、不會是美國的麻煩製造者，最後也將台灣置入印太、國際框架，表明他執政下的兩岸關係不會演變成國共兩黨的閉門會議，而是會在國際的格局之中被討論。

侯的論述以「強健的國防」(A Strong Defence)展開，以「精細的平衡」(A Fine Balance)鋪陳，前者在塑造台灣有自主防衛的決心，後者則體會兩大之間難為小的現實。以已經在野八年的國民黨總統選舉提名人的身分出發，要夾在美中兩大之間取得平衡，又要在台灣綠營主政之下突圍，這正是侯友宜與國民黨在這個複雜的三角關係裡最大的考驗。