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新聞評論／侯友宜務實論述 跳脫傳統藍營「傾中」批評

本報記者陳熙文、林河名
國民黨參選人侯友宜（中）18日在國民黨副主席夏立言（右起）、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中、國民黨立委江啟臣和政治大學國際事務學院副院長盧業中陪同下，步出美國在台協會（AIT）華盛頓總部。(華盛頓記者張文馨／攝影)
國民黨參選人侯友宜（中）18日在國民黨副主席夏立言（右起）、淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中、國民黨立委江啟臣和政治大學國際事務學院副院長盧業中陪同下，步出美國在台協會（AIT）華盛頓總部。(華盛頓記者張文馨／攝影)

正在美國訪問的國民黨總統參選人侯友宜，18日投書「外交事務」（Foreign Affairs）表達他處理兩岸關係的做法。侯以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，提及如何同時利用威懾和對話的手段，維持兩岸和平。內容安排的順序，凸顯侯的務實與跳脫傳統藍營過於「傾中」的批評。

過去，國民黨在兩岸以和平對話為上策、備戰為下策，但此番論調經常被解讀為態度傾中，甚至被刻意操作貼上標籤。在後蔡政府時代，美國依舊希望看到一個不偏離總統蔡英文兩岸論述太遠的新政府上台。

民進黨總統參選人賴清德提出「四大支柱」，除了維持蔡英文提出的「四個堅持」，首要就是建立台灣的威懾力；無獨有偶，侯友宜在其投書中，同樣將提升國防能力放在對話之前。此外，題目「Taiwan's Path Between Extremes」直翻為「台灣在極端之間的道路」，可見侯友宜不願再走入老是看重對話的極端，而是強調務實主義。

兩岸對話方面，侯避開同文同種的論述，也沒有開支票，而是將對話拉回九二共識的基礎；雖說是認同九二共識，但又強調必須是合乎中華民國憲法的九二共識，強調對話前提是「一中各表」的九二共識，而非中方片面主張的一中原則，甚或一國兩制。

侯友宜除強調不支持台獨、不會是美國的麻煩製造者，最後也將台灣置入印太、國際框架，表明他執政下的兩岸關係不會演變成國共兩黨的閉門會議，而是會在國際的格局之中被討論。

侯的論述以「強健的國防」(A Strong Defence)展開，以「精細的平衡」(A Fine Balance)鋪陳，前者在塑造台灣有自主防衛的決心，後者則體會兩大之間難為小的現實。以已經在野八年的國民黨總統選舉提名人的身分出發，要夾在美中兩大之間取得平衡，又要在台灣綠營主政之下突圍，這正是侯友宜與國民黨在這個複雜的三角關係裡最大的考驗。

國民黨 侯友宜 蔡英文

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