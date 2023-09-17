汽車工會罷工 歐巴馬挺勞工：是時候該彌補他們了

聯合汽車工會(UAW)針對三大車廠發動的罷工，16日進入第二天，儘管勞資雙方重回談判桌，但罷工在短期內恐不會停止。(美聯社)

聯合汽車工會(UAW)成員罷工 16日進入第二天，勞資雙方重回談判桌，勞方表示，與福特(Ford)公司的對話有「建設性」，但未提到與通用(GM)及斯特蘭蒂斯(Stellantis)的談判進展。

前總統歐巴馬16日表示， 14年前三大車廠陷入經營困境，他的政府及全民介入，支持他們，UAW會員也犧牲工資、福利 ，奮力讓公司站起來；現在車廠取得高獲利；業界能起死回生，比以往更團結、有競爭力，靠的正是同一批UAW員工，該是車廠彌補員工的時候了。

勞資拉鋸戰 罷工恐持續很久

「紐約時報」16日指出，這次罷工目前有所節制，只對三大車廠各一間工廠罷工，但仍影響到底特律市三大車廠許多最暢銷車款的生產，這一波罷工可能會持續很久，傷及經濟，且影響2024年總統選舉拜登總統的選情。

工會籲加薪40% 否則擴大罷工

工會表示，這次罷工目標明確，假如工會所開條件，如加薪40%以及其他福利，資方不能答應，那麼會擴大到更多工廠。

一名手持擴音器的罷工工人，高呼口號，要求資方滿足工人在談判中提出的大幅加薪的條件。(美聯社)

福特15日表示，已通知600名未參加罷工的員工不用報到上班；通用表示，這次罷工可能會迫使公司裁掉堪薩斯州工廠約2000名工人，該廠要從密蘇里州的工廠購買零件。

UAW主席費恩(Shawn Fain)16日聲明表示，三大車廠暗示可能裁員，目的在「壓迫我方成員降低要價，達成妥協」，但資方目前獲利都創紀錄，沒必要裁減任何員工。

工會的訴求包括大幅加薪、擴大退休金 給全體員工、退休員工的健保由公司支付、縮短工作周數。另外，勞方要求終結「階梯式」的工資體制，也就是新進員工的起薪，只比正式員工的工資半數多一點，而且要工作達八年，才能拿到最高薪酬。

費恩描述會員對三大車廠同時發動罷工的原因，他表示目前為界定這個世代的時刻，資方有錢，勞方理由正當，全世界都在看，UAW要站起來；這種罷工近90年來都未曾發生。

長期罷工恐致新車減少 助長通膨

雖說這次罷工只是車廠與工人之間的鬥法，但影響可能很深遠；長期罷工會導致可售新車數目減少，助長通膨，迫使聯準會(Fed)把利率維持在高檔。

UAW表示，他們要求的加薪，約略等同福特、通用、斯特蘭蒂斯公司高層的加薪幅度。加薪也意味著彌補工人因通膨而致的損失。

但資方表示，他們付給生產線員工的薪資，已遠高於競爭對手如特斯拉(Tesla)及豐田，後兩家車廠的員工沒組成工會；車廠還表示，大幅加薪會損及公司研發電動車。