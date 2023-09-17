我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

汽車工會罷工 歐巴馬挺勞工：是時候該彌補他們了

編譯潘勛／綜合16日電
聯合汽車工會(UAW)針對三大車廠發動的罷工，16日進入第二天，儘管勞資雙方重回談判桌，但罷工在短期內恐不會停止。(美聯社)
聯合汽車工會(UAW)針對三大車廠發動的罷工，16日進入第二天，儘管勞資雙方重回談判桌，但罷工在短期內恐不會停止。(美聯社)

聯合汽車工會(UAW)成員罷工16日進入第二天，勞資雙方重回談判桌，勞方表示，與福特(Ford)公司的對話有「建設性」，但未提到與通用(GM)及斯特蘭蒂斯(Stellantis)的談判進展。

前總統歐巴馬16日表示， 14年前三大車廠陷入經營困境，他的政府及全民介入，支持他們，UAW會員也犧牲工資、福利，奮力讓公司站起來；現在車廠取得高獲利；業界能起死回生，比以往更團結、有競爭力，靠的正是同一批UAW員工，該是車廠彌補員工的時候了。

勞資拉鋸戰 罷工恐持續很久

「紐約時報」16日指出，這次罷工目前有所節制，只對三大車廠各一間工廠罷工，但仍影響到底特律市三大車廠許多最暢銷車款的生產，這一波罷工可能會持續很久，傷及經濟，且影響2024年總統選舉拜登總統的選情。

工會籲加薪40% 否則擴大罷工

工會表示，這次罷工目標明確，假如工會所開條件，如加薪40%以及其他福利，資方不能答應，那麼會擴大到更多工廠。

一名手持擴音器的罷工工人，高呼口號，要求資方滿足工人在談判中提出的大幅加薪的條件...
一名手持擴音器的罷工工人，高呼口號，要求資方滿足工人在談判中提出的大幅加薪的條件。(美聯社)

福特15日表示，已通知600名未參加罷工的員工不用報到上班；通用表示，這次罷工可能會迫使公司裁掉堪薩斯州工廠約2000名工人，該廠要從密蘇里州的工廠購買零件。

UAW主席費恩(Shawn Fain)16日聲明表示，三大車廠暗示可能裁員，目的在「壓迫我方成員降低要價，達成妥協」，但資方目前獲利都創紀錄，沒必要裁減任何員工。

工會的訴求包括大幅加薪、擴大退休金給全體員工、退休員工的健保由公司支付、縮短工作周數。另外，勞方要求終結「階梯式」的工資體制，也就是新進員工的起薪，只比正式員工的工資半數多一點，而且要工作達八年，才能拿到最高薪酬。

費恩描述會員對三大車廠同時發動罷工的原因，他表示目前為界定這個世代的時刻，資方有錢，勞方理由正當，全世界都在看，UAW要站起來；這種罷工近90年來都未曾發生。

長期罷工恐致新車減少 助長通膨

雖說這次罷工只是車廠與工人之間的鬥法，但影響可能很深遠；長期罷工會導致可售新車數目減少，助長通膨，迫使聯準會(Fed)把利率維持在高檔。

UAW表示，他們要求的加薪，約略等同福特、通用、斯特蘭蒂斯公司高層的加薪幅度。加薪也意味著彌補工人因通膨而致的損失。

但資方表示，他們付給生產線員工的薪資，已遠高於競爭對手如特斯拉(Tesla)及豐田，後兩家車廠的員工沒組成工會；車廠還表示，大幅加薪會損及公司研發電動車。

罷工 退休金 福利

上一則

挺工會也挺電動車 拜登兩難 學者：他需要魔杖

下一則

佛州祭最嚴苛移民法 無證移民被恐懼籠罩躲家中

延伸閱讀

汽車工會罷工 分析師：新車價格受衝擊 避免恐慌性購車

汽車工會罷工 分析師：新車價格受衝擊 避免恐慌性購車
汽車工會萬人大罷工 拜登急派大員協調

汽車工會萬人大罷工 拜登急派大員協調
底特律三大車廠大罷工／華郵：員工怨薪水趕不上通膨 高管卻加薪

底特律三大車廠大罷工／華郵：員工怨薪水趕不上通膨 高管卻加薪
底特律三大車廠大罷工／專家：車廠電動車研發恐受挫 特斯拉得益

底特律三大車廠大罷工／專家：車廠電動車研發恐受挫 特斯拉得益

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由