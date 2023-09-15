我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

拜登狂批共和黨「MAGA經濟學」：幫富人減稅

編譯廖振堯／綜合14日電
拜登總統14日在馬里蘭州拉戈市演講時，大力批評共和黨的「MAGA經濟學」，並以此對比他自己的「拜登經濟學」(Bidenomics)。(美聯社)
拜登總統14日在馬里蘭州拉戈市演講時，大力批評共和黨的「MAGA經濟學」，並以此對比他自己的「拜登經濟學」(Bidenomics)。(美聯社)

國會9月會期緊湊，當務之急應是盡快通過短期融資措施，避免政府在10月1日起的2024財年一開始就停擺；拜登總統14日在馬里蘭州拉戈市(Largo)被問到此事時，大力批評共和黨的「MAGA經濟學」，並以此對比他自己的「拜登經濟學」(Bidenomics)。

全國廣播公司(NBC)報導，拜登在長達30多分鐘的演講中抨擊共和黨的經濟政策，這也是他首次使用「MAGA經濟學」一詞來指稱。他批評共和黨今年夏季提出的預算案將幫富人減稅、削減社安(Social Security)福利、聯邦醫療保險(Medicare)或醫療補助計畫(Medicaid)，並增加家庭開支。

拜登說道：「共和黨告訴你他們反對什麼，但他們的目的為何？好像他們又不敢講。我不怪他們，今天我要談談他們的計畫…他們的MAGA經濟學比美國以往的任何計畫都更加極端，就像幾個月前他們威脅讓債務違約的程度也是數一數二極端的。」

拜登也提到前總統川普的經濟成績，「我的前任承諾要成為歷史上最偉大的就業總統。但事實並非如此，他任期內失去了200萬個工作崗位」；而據聯準會數據，川普政府時期的失業人數實際上接近270萬。

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)在拜登演講前發出一份備忘錄，認為拜登經濟學和MAGA經濟學之間的差異將決定秋季預算辯論方向。備忘錄稱，國會眾院共和黨人不願意宣揚MAGA經濟學預算是可以理解的，而白宮將在秋季會期大力幫他們做這件事。

鄧恩批評「眾院共和黨研究委員會」(Republican Study Committee，RSC)6月提出的十年內削減16兆3000億元支出、5兆1000億元稅收之預算案，論點與拜登相同；RSC的預算提案反駁了類似的批評，強調拜登政府提出的是虛假主張，該預算沒有削減醫保受益人的福利或提高保費，事實上還幫老年人降低了保費。

來源：CNBC Television

拜登 預算 共和黨

上一則

埃及人權沒改善 美5500萬美元軍援擬轉給台灣

下一則

麥卡錫被逼宮 閉門會議爆粗口要議員「放馬過來」

延伸閱讀

澤倫斯基擬下周訪問美國 傳將與拜登會面

澤倫斯基擬下周訪問美國 傳將與拜登會面
美軍是否會保衛台灣 金融時報：侯友宜將要拜登政府講明白

美軍是否會保衛台灣 金融時報：侯友宜將要拜登政府講明白
多位共和黨議員 促拜登政府全面制裁華為、中芯國際

多位共和黨議員 促拜登政府全面制裁華為、中芯國際
「我沒做錯事」川普：若當選總統 也不可能特赦自己

「我沒做錯事」川普：若當選總統 也不可能特赦自己

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
人民幣持續貶值，對於在美國生活的中國移民來說影響重大，因為能換到的美元變少了。（路透）

中國經濟低迷 美元連8周走強 人民幣貶至16年新低

2023-09-09 02:29
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

2023-09-08 06:30
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點