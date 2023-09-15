拜登狂批共和黨「MAGA經濟學」：幫富人減稅

拜登總統14日在馬里蘭州拉戈市演講時，大力批評共和黨的「MAGA經濟學」，並以此對比他自己的「拜登經濟學」(Bidenomics)。(美聯社)

國會9月會期緊湊，當務之急應是盡快通過短期融資措施，避免政府在10月1日起的2024財年一開始就停擺；拜登 總統14日在馬里蘭州拉戈市(Largo)被問到此事時，大力批評共和黨 的「MAGA經濟學」，並以此對比他自己的「拜登經濟學」(Bidenomics)。

全國廣播公司(NBC)報導，拜登在長達30多分鐘的演講中抨擊共和黨的經濟政策，這也是他首次使用「MAGA經濟學」一詞來指稱。他批評共和黨今年夏季提出的預算 案將幫富人減稅、削減社安(Social Security)福利、聯邦醫療保險(Medicare)或醫療補助計畫(Medicaid)，並增加家庭開支。

拜登說道：「共和黨告訴你他們反對什麼，但他們的目的為何？好像他們又不敢講。我不怪他們，今天我要談談他們的計畫…他們的MAGA經濟學比美國以往的任何計畫都更加極端，就像幾個月前他們威脅讓債務違約的程度也是數一數二極端的。」

拜登也提到前總統川普的經濟成績，「我的前任承諾要成為歷史上最偉大的就業總統。但事實並非如此，他任期內失去了200萬個工作崗位」；而據聯準會數據，川普政府時期的失業人數實際上接近270萬。

白宮資深顧問鄧恩(Anita Dunn)在拜登演講前發出一份備忘錄，認為拜登經濟學和MAGA經濟學之間的差異將決定秋季預算辯論方向。備忘錄稱，國會眾院共和黨人不願意宣揚MAGA經濟學預算是可以理解的，而白宮將在秋季會期大力幫他們做這件事。

鄧恩批評「眾院共和黨研究委員會」(Republican Study Committee，RSC)6月提出的十年內削減16兆3000億元支出、5兆1000億元稅收之預算案，論點與拜登相同；RSC的預算提案反駁了類似的批評，強調拜登政府提出的是虛假主張，該預算沒有削減醫保受益人的福利或提高保費，事實上還幫老年人降低了保費。

來源：CNBC Television