華為新手機的5G晶片從哪來？傳由中芯國際代工

華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，已引發美國暗自關切：美方針對華為所設的各種制裁是否未能阻止中國關鍵技術升級。圖為華為在上海的一家店，8月31日外牆螢幕主打Mate 60新手機。(歐新社)

美國對中國的科技封鎖已經遭華為 成功突圍？華為8月29日中午低調推出新款智慧型手機Mate 60 Pro，引發各界好奇猜測。

根據國際媒體實測數據，該款手機網速可與蘋果最新款的iPhone媲美，且符合5G 的網速標準，不少人因此將之視為華為「從美國重重技術制裁中突圍」。

彭博報導稱，華為官方並未宣布這款新手機是否搭載5G通訊，多個測評影片皆顯示，Mate 60 Pro插卡後不會顯示4G或5G，但實際於香港搭載中國移動測試，顯示該新機型網速完全符合5G標準，超過350Mbps。

有中國科技測評博主實測，將蘋果手機iPhone14 Pro與華為新款Mate 60 Pro置於同一網路條件下測速，結果顯示兩款手機可達到基本相同的網速水準。

環球時報前總編輯胡錫進指出，華為此次新機「是對美國用芯片技術遏制中國十分沉重的打擊，意味著華為走出了一條獨特且自主的技術和產業路線」，將會極大鼓舞中國的半導體產業，美國的「制裁倒逼出更強大的華為」。

但華為前幾年被美國制裁，各界好奇這款新手機的5G晶片 究竟從何而來？有民眾於發售後拆機發現，Mate 60 Pro採用華為海思一款名為「麒麟9000s」晶片，而晶片上的CN代碼則代表其代工廠來自中國。

市場因此猜測，該晶片可能由中芯國際代工。也因此，在華為推出新手機的次日(8月30日)，中芯國際股價盤中漲幅一度接近7%。

彭博行業研究認為，華為Mate 60採用的全新5G晶片，可能是由中國晶片製造商中芯國際製造，「標誌著中國半導體進步的一大里程碑」。不過，這款新旗艦機採用哪些無線傳輸所需的關鍵晶片，目前不得而知。

分析師推測，華為新手機採用的射頻晶片(radio chip)，應該是中芯用14奈米或更先進的製程技術所生產。

不過也有分析稱，「對華為的愛護不宜過分挖掘麒麟9000S晶片的祕密，以免為美國新的制裁指明方向」。

報導稱，網上流傳一張照片，過去Mate 40使用台積電製造的「麒麟9000晶片」，如今Mate 60 Pro則搭載產地寫着「CN」的麒麟9000S晶片，再加上自主研發的泰山CPU，以及鴻蒙操作系統。若真是「麒麟歸來」，代表該機為第一款中國完全自主知識產權的手機，以及「美國對華科技全面絞殺和封鎖的失敗」。