社媒宣傳…亞利桑納土桑成偷渡新「熱」點 中國無證客也走

由亞利桑納州進入美國，成為近年無證客的熱門路線，但因為要穿過高溫的沙漠地帶，無證客也面臨更多危險。（美聯社）

來自各國的無證客偷渡美墨邊境，拜登政府一方面擴大合法途徑、另一方面懲罰非法入境移民 ，宣稱取得效果，但6月至7月非法越境被捕人數猛增33%。而社群媒體 更推波助瀾，發掘更多入境處，如荒涼危險、高溫炎熱的亞利桑納州 土桑區突然成為熱門穿越點，移民中也出現中國、埃及等南美洲以外的國籍，美國邊防面臨新的挑戰。

美聯社報導，這條新路線從尼加拉瓜出發，最後沿著土桑區的管風琴仙人掌國家紀念碑(Organ Pipe Cactus National Monument)移動，找到打開的防風門後穿越。人口販子開始吸引非洲、亞洲移民循此尋求庇護，移民主要來自厄瓜多爾、孟加拉、埃及，但也有看到更遙遠的國家如中國、巴基斯坦等，這些國家的社群媒體正在吸引年輕人嘗試此路線。

土桑區7月首次成為2008年以來美墨邊境最繁忙的地區。邊境巡邏隊副隊長德拉托雷(Justin De La Torre)表示現在遇到來自世界各地的人，是個非常艱難的緊急狀況。美聯社報導指出，短短四個小時內就有近百名移民抵達；第二天早上又有數百名移民沿著牆排隊穿越。

土桑區7月逮捕3萬9215人，比6月增加60%，官員們認為主因是人販的哄騙宣傳，告訴移民此處更容易穿越或被釋放在美國。由於季節性降雨，急流可能會損壞關閉的大門、城牆，或邊境道路及動植物群，因此高聳鋼牆上的防風門6月中旬後便維持開啟。但即使關閉也擋不了移民，他們有時會自己撬開或從牆縫溜進去。

然而事實上很多人走進亞利桑納沙漠時，並不知道自己也走入了險境，這段期間氣溫屢屢超越華氏110度(攝氏43.3度)，水源和樹蔭稀缺，老人、小孩等都暴露在危險中，甚至有志工遇過高齡89歲、患有糖尿病、即將休克的印度老婦。

非營利組織人類邊界(Humane Borders)與皮瑪郡(Pima County)法醫辦公室合作追蹤邊境遺體，稱7月在亞利桑納州南部發現43具疑似越境者的屍體，其中約一半是最近死亡的。