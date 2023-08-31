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颶風襲佛州／德桑提斯放下選舉防災 官邸百年老樹被吹斷

記者顏伶如／綜合報導
伊達利亞颶風已造成佛州兩人死亡，數十萬戶斷電。州長德桑提斯官邸前的老橡樹也被強風吹斷。(取自佛州第一夫人Casey DeSantis推特)
伊達利亞颶風已造成佛州兩人死亡，數十萬戶斷電。州長德桑提斯官邸前的老橡樹也被強風吹斷。(取自佛州第一夫人Casey DeSantis推特)

颶風伊達利亞(Hurricane Idalia)來勢洶洶，剛好是佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)急欲在2024年共和黨總統初選尋求突破的關鍵時刻。德桑提斯競選團隊經費已快用完，初選首場辯論會上周舉行後，德桑提斯民調支持度未見起色。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，颶風來襲讓德桑提斯有機會向全國人民展現領導能力，選舉行程已經暫停，專心準備防災。

報導指出，颶風帶來重大災情之後，州長或總統如何因應，攸關未來數年留在選民心中的形象好壞。

颶風珊迪(Hurricane Sandy)在新澤西州造成嚴重災情，當時新州州長克利斯蒂(Chris Christie)接待前來勘災的歐巴馬總統，展現兩黨合作精神。克利斯蒂救災處理獲得好評，民調支持度勁揚。2005年颶風卡翠納(Hurricane Katrina)造成至少1392人死亡，當時布希總統( George W. Bush)被批評政府團隊反應太慢。

報導分析，德桑提斯某些表達方式、人際技巧曾經引起批評，這次颶風來襲的後續發展，讓他有機會在面對失去家園等劇變打擊的民眾時，表現同理心。

正在爭取共和黨總統初選提名的州長德桑提斯坐鎮佛州指揮，外界也在觀察德桑提斯的參選...
正在爭取共和黨總統初選提名的州長德桑提斯坐鎮佛州指揮，外界也在觀察德桑提斯的參選動態，他對選情影響沒有鬆口。（美聯社）

聯邦急難管理局(FEMA)局長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)30日下午說，拜登總統與德桑提斯已通過電話，德桑提斯說佛州所有需求都有獲得聯邦支援。克瑞斯維爾將赴佛州與德桑提斯共同展開災情評估。

對於媒體詢問與德桑提斯通話時是否嗅到政治味，拜登回答：「沒有。」拜登表示：「我覺得他信任我的判斷以及我希望幫忙的意願，我信任他了解這與政治無關。重點在於要照顧好他的州民。」

伊達利亞30日凌晨登陸之後，威力從四級颶風降為三級颶風。約有20萬德州居民無電可用，德桑提斯在塔拉哈西(Tallahassee)的記者會則斷電約10秒。

德桑提斯的妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)在推特分享照片指出，位於塔拉哈西的州長官邸，院子裡一棵百年橡樹在風雨中被劈開，倒下壓到房子，當時她與三個孩子都在家裡，一切平安。

德桑提斯 颶風 拜登

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