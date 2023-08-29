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美中經貿關係轉機？中方學者：緩和緊張 要切實行動

編譯中心／綜合報導
商務部長雷蒙多(右)與美國駐中國大使伯恩斯(左)28日在北京一家旅館中舉辦的美式化妝保健用品展銷會上，向中國市場推銷。(路透)
商務部長雷蒙多(右)與美國駐中國大使伯恩斯(左)28日在北京一家旅館中舉辦的美式化妝保健用品展銷會上，向中國市場推銷。(路透)

商務部雷蒙多與中國商務部長王文濤28日會談，美中經貿關係迎來改善的轉機，但中方學者認為，提升雙方經貿關係需要的是切實行動，雙方能否就技術出口管制方面達成建設性成果是其中的關鍵。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東指出，此次美中會談關鍵要看雙方能否就經貿關係等方面存在的問題達成控制和化解的意願，以及美方能否在隨後的行動中表現出合作的誠意。

中國社科院美國問題專家呂祥表示，當前中美關係依然在低谷，雖然美國做了一點點姿態，但還不能算是真正善意或顯示誠意，要看雷蒙多訪問期間，美方在「糾正」從川普時期開始的錯誤貿易政策方面有沒有進展、在對大陸科技企業打壓及對技術出口的限制能否表現出一點誠意，如果美方企圖繼續搞兩面手法或進行所謂「平衡術」，中美關係可能遇到更大麻煩。

中國全球化智庫高級研究員何偉文說，雷蒙多訪問期間可能會重申美國不願與中國脫鉤，但這種話美方已說過很多次了，關鍵是看美方做了什麼實際努力，而不是說了什麼。這次訪問焦點可能集中在美國限制高科技出口的問題上，可觀察在這方面是否會有建設性對話，因為它可以為雙方處理其他經貿問題奠定基礎。

雷蒙多 商務部 大麻

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