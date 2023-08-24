說好的鴻海威州「大規模」投資？川普2018年承諾跳票

共和黨首場總統初選辯論23日晚在威斯康辛州(Wisconsin)密爾瓦基市(Milwaukee)舉行，華盛頓郵報報導，在辯論會場30分鐘車程處，矗立著所謂富士康高效能運算中心的球狀建築，象徵黨內民調遙遙領先的前總統川普 在2018年的承諾跳票。

時間回到2018年，前總統川普與富士康母公司鴻海 集團創辦人郭台銘在威州風光動土，川普以「世界第八大奇蹟」來宣傳這項呼應「美國製造」的大型投資 案。

鴻海規畫4年內投入百億美元，在拉辛郡(Racine County)蒙特普萊森(Mount Pleasant)打造LCD面板廠，將創造3000個就業機會，並有潛力在未來帶動1.3萬個工作機會，作為回報，威州將提供30億美元的租稅補貼。

截至目前，鴻海在威州園區有4棟建築，分別是占地近100萬平方英尺(2.8萬坪)的先進製造工廠、30萬平方英尺(8429坪)的智慧製造中心、12萬平方英尺(3371坪)的多功能建築，以及100英尺(30公尺)高，外型如球體狀的高效能運算與資料中心。

華郵報導，這個球狀建築已成為當地笑話，傳出可出租給宴會或活動使用；富士康證實，該建物已開放給外部使用，同時仍為富士康製造業務的營運中心。

富士康表示，威州廠有1000名員工，協助打造資料中心與太陽能板電子設備所需的電腦伺服器；然而，川普和鴻海最初宣稱的大規模投資迄今沒有實現。

當地監督團體負責人加拉赫(Kelly Gallaher)表示，地方與州政府花了5億美元，購地、拆遷和建造廠房；如今，地方面臨巨額債務與財務風險，她已經不相信富士康還有意願要兌現承諾。

華郵報導，隨著2024年總統大選到來，經濟是重中之重，各候選人競開經濟成長的支票，鴻海威州投資案讓外界了解，進度可能不會如計畫般順利。

事實上，鴻海在威州的投資案還面臨地方政府政黨輪替，從原本的共和黨主政，改由民主黨州長艾弗斯(Tony Evers)接手，雙方重新談判優惠措施為，若富士康在當地創造1500個就業機會，可得到最多8000萬美元的租稅補貼。

華郵報導，民主黨籍威州州議員辛茨(Gordon Hintz)指出，川普與鴻海達成的協議，只是要快速攫取政治紅利，而鴻海藉赴美投資安撫川普，希望美國政府不要提高在中國組裝的蘋果手機關稅。

「都是政治考量」，辛茨表示，川普必須拿下威州這個搖擺州，而富士康要避免高額關稅。

華郵報導，為了富士康建廠，百戶人家被迫搬遷，但到目前為止，那些被空出來要建造廠房的位置，空無一人且雜草叢生；富士康縮減原先的投資計畫，宣稱要生產自動化咖啡機、電動汽車和呼吸機，最後都落空，最新計畫是要在威州生產儲能電池。

華郵報導提到，富士康工廠內部運作是個謎，專家認為該廠區設計無法生產液晶顯示面板(LCD)；前員工透露，幾個月來工廠被用來當倉庫，上班日的大樓周邊停車場空空如也；在附近的小工廠內，富士康員工為Google組裝電腦伺服器。

一名富士康發言人告訴華郵，富士康基於市場需求與機會做出商業決策，該公司仍致力於與威州共同成長，此外，富士康過去3年來在威州廠區的員工數量增加42個百分點。

支持富士康投資案的蒙特普萊森鎮長提古魯特(David DeGroot)表示，富士康投資超過7.5億美元，為當地帶來巨大收益，富士康為拉辛郡最大納稅者；有了這些建設，包含微軟(Microsoft)在內的美國其他大企業也顯示投資意願。