全美中產階級醫療負擔重 拉丁非裔居首 近17%亞裔欠債

全美中產階級的醫療負擔沉重,拉丁及非裔居首,亞裔也有將近17%有此困難。(Getty Images)

調查顯示,將近25%的中產階級,相當於1700萬美國人在2020年尚有醫療費用未清,比率高於收入或較低收入 族群,其中又以非裔 及拉丁裔族群最容易出現醫療債務問題的困擾,亞裔也有將近一成七有此困難。

這項由智庫Third Way發起的調查顯示,在2020年,有未清醫療費用的中產階級占23.5%,低收入族群比率為22%,高收入族群則為13%。該機構將中產階級定義為「年收入5萬到10萬元的三口之家。」

雖然中產階級擁有健康保險比率高於低收入族群,但由於幾項因素讓其財務壓力不減反增,例如中產階級較不會因為費用問題而不就醫,但相較於收入較低的人,同時更不容易獲得醫院給予財務援助或減免。另外,中產階級也不像高收入族群有足夠的可支配資金,可支付高額自付額等支出。

Third Way資深研究員肯戴爾(David Kendall)說,「醫療債務在多方面造成家庭嚴重影響,讓取得醫療照護更為困難而且壓垮預算,也可能阻礙民眾取得抵押貸款以及累積代際財富,特別是對非裔家庭更是如此。」

調查發現,將近38%的非裔及25%的拉丁裔中產階級有醫療債務,白人中產階級則為20.4%、亞裔為16.6%。擁有大學學歷的中產階級背負醫療債務的比率則遠低於未上大學或未完成大學學業的人。至於65歲以上族群由於受惠聯邦醫療保險 (Medicare),只有14.4%背負醫療債務,相較年輕族群則超過25%。

上個月,消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau)、衛生及公共服務部(US Department of Health and Human Services)及財政部已針對可能讓病患面臨高昂費用與債務負擔的醫療信用卡和其他特殊金融產品展開聯合調查。去年發布的報告指出,在消費者信用報告中,顯示的醫療費用約880億元,但實際醫療債務總金額可能更高。

全國三大信用報告機構則設法減少醫療債務所造成的影響,Equifax、Experian與TransUnion去年表示,醫療債務進入催收階段後並已償還,將不再納入消費者信用報告內,相當於消除數十億元的債務,幾乎占消費紀錄的7成。

Axios報導,凱瑟家庭基金會(KFF)估計,至少有1億美國人背負某種形式的醫療債務。低收入族群比較不可能出現醫療債務是因為他們選擇延遲就醫或擔心負擔不起費用而不就醫。對此,肯戴爾就說,「從這個角度來看更令人感到悲哀。如果他們認為可以得到治療,他們的債務甚至會更高,但他們認為無法獲得治療。」