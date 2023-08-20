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新聞分析／中國擬喊停ECFA 兩岸和平統一恐更難

記者陳言喬
中國商務部近日的舉動，和國台辦的相關表態，再掀有關ECFA是否遭中方終止的討論。(聯合報資料照片)
中國商務部近日的舉動，和國台辦的相關表態，再掀有關ECFA是否遭中方終止的討論。(聯合報資料照片)

中國商務部公布對台貿易壁壘調查最新進展，除將涉及的產品增加至2500多項外，還表示將研究中止或部分中止「海峽兩岸經濟合作框架協定」(ECFA)項下給予台灣產品的關稅優惠，消息一出引發台灣震撼。

儘管是商務部發言人束珏婷回應媒體提問，但這是中國官方首度提到可能中止ECFA。隔天，國台辦還補充稱，支持有關主管部門依據有關規定研究採取相應的措施。種種跡象證實中國對台政策已不再讓利，台灣相關企業恐將面臨空前打擊。

國台辦發言人朱鳳蓮在應詢回應時提到兩個重點，第一個重點是，民進黨當局損害了中國相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。

所謂損害中國企業利益是，中國對台灣開放市場單方向讓利，但台灣卻對中國產品入台嚴防死守。在中國市場，台灣的化工、工具機、紡織等產品可憑藉關稅優勢攻城掠地；但在台灣市場，中國的機電設備、汽車、農產品、民生必需品等，從大的電動汽車到小小的雞蛋、蘋果、螺獅粉，到愛奇藝、淘寶等，能禁皆禁、能封全封。

中國有關企業與民眾早就反映多年來這種貿易不公平的現象，在工業產品中，中國的風力發電機組，太陽能電池板與相關零件，電動巴士、天然氣巴士、電動汽車等口碑不差，價格也便宜，賣遍全球，但就是不准進入台灣。

今年開始，台灣各級學校申請新購的IT電子產品一律排除中國品牌，已在使用的還要盡速「汰換」，校園內的電腦、影印機、監視器設備，就連校園裡委外的中國製自動販賣機等，全以資安問題封殺。

所謂損害台灣消費者利益，指的是台灣消費者買不到中國物美價廉的產品，只能買他國更貴的商品。例如前陣子台灣缺蛋，寧可不要近在咫尺的中國雞蛋，只能買到澳洲昂貴又緩不濟急的蛋。又，台灣進口遠自美洲或隔鄰日本昂貴的蘋果，也不進中國便宜又好吃的糖心蘋果(新疆)。

針對中國的指控，台北經濟部回應表示，中方的作為屬於政治動機，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，台方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。

兩岸能不能就此討論，關鍵就在國台辦發言人朱鳳蓮談話的第二個重點：「2010年6月，兩岸在九二共識基礎上，簽署ECFA」。

如今，台灣不承認九二共識，台灣想與中國就當前的貿易爭端協商或談判已不可能，要想與中國在WTO架構下討論，更是一廂情願。台灣要有面對中國商務部最終調查結果與可能祭出反制的心理準備。

兩岸關係近年急轉直下，中國指控「美台勾連」是破壞台海現狀的始作俑者；中國民間更是否定ECFA，質疑中國一手養大了這頭「白眼狼」─靠著ECFA賺中國錢去買美國的軍火，回頭對付中國，再加上疫情期間口罩、疫苗事件更是傷透中國對台觀感。

中國選在台灣大選前展開這項貿易壁壘調查，表面是經濟糾紛，更多恐是這些年的政治反撲。蔡政府或許想與中國逐漸脫鉤，但也要告訴國民，失去ECFA的優惠後，各行各業面臨的衝擊是什麼，他們的替代市場在哪裡。中國也要評估，兩岸少了經濟融合這塊，是否離心靈契合愈遠，愈不利兩岸的和平統一。

中國稱台灣存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。圖為2016年在福建舉行的一次兩岸貿...
中國稱台灣存在貿易壁壘，擬研究中止ECFA。圖為2016年在福建舉行的一次兩岸貿易洽談會。(中新社)

商務部 雞蛋 關稅

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