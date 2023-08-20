Politico：拜登9月訪越南 將簽戰略夥伴協議

拜登總統將於9月訪問昔日敵人的越南。圖為美國海軍核航母「雷根號」6月訪問越南中部大城峴港市，軍官在艦艙內布置美越國旗。(Getty Images)

政治新聞網站Politico19日引述消息人士報導，總統拜登 9月中旬國事訪問越南 時，將會與越南簽署戰略夥伴關係協議。

在美中緊張關係持續加劇的時候，美越能夠成為戰略夥伴，除拉近雙方距離外，也為提升美國在印太地區影響力取得新的勝利。

這個戰略性夥伴關係可謂美越關係的升級，前總統歐巴馬在2013年與越南簽訂全面夥伴關係，當時強調雙方加強公共衛生等領域合作，協助越南海岸巡防以及反跨國犯罪等。拜登這次出手，反映美國正在追趕越南與中、俄更深層次的關係。越南自1998年就跟中國簽訂「全面戰略合作夥伴關係」，也跟俄羅斯有10年以上類似的協議。

不僅如此，這個協議也將促進新的雙邊合作，推動越南在半導體生產及發展人工智慧等高科技行業的努力。

此外簽署戰略夥伴關係協議也標誌著美越自1995年建交以來，兩國關係一直穩步改善。河內曾表示，美國現在是僅次於中國的第二大的貿易夥伴。

拜登總統將於9月訪問昔日敵人的越南。圖為美國海軍核航母「雷根號」6月訪問越南中部大城峴港市，水兵下艦觀光。(Getty Images)

白宮及越南駐華盛頓大使館均未對有關報導置評。

但有美、越分析家認為，河內與華盛頓達成有關協議，並不一定意味越南要遠離中國這個巨大鄰國，轉而與美國建立更好關係。

前國務院負責東亞事務的前首席副助理國務卿 、現任史丹福大學蕭倫斯坦亞太研究中心(Shorenstein APARC)東南亞項目組成員的馬夏爾(Scot Marciel)指出，越南不是聯美抗中，他們很開心能改善與美國的關係，但不代表會對抗中國，而是會非常仔細地定位。

今年4月，國務卿布林肯訪問河內盼與越南升級雙邊關係時，越南國際關係發展與戰略研究中心高級顧問阮榮光已指出，越南升級對美關係並非在美、中、俄間選邊，而是有助平衡對外交往。