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美台21世紀貿易談判第2階段啟動 聚焦農業、勞動、環境

記者張文馨／華盛頓報導
美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，雙方已在華府展開第二階段談判，內容包含農業、勞工與環境議題。圖為美台雙方6月1日在維州簽署協議，前左為台北駐美蕭美琴代表，前右為AIT執行理事藍鶯，後左為台北行政院政委鄧振中、後右為USTR副貿易代表畢昂奇。(路透)
美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，雙方已在華府展開第二階段談判，內容包含農業、勞工與環境議題。圖為美台雙方6月1日在維州簽署協議，前左為台北駐美蕭美琴代表，前右為AIT執行理事藍鶯，後左為台北行政院政委鄧振中、後右為USTR副貿易代表畢昂奇。(路透)

繼美台6月簽署台美21世紀貿易倡議首批協定後，美國貿易代表署(USTR)18日表示，美台14日到18日已在華府展開新一階段談判，包含農業、勞工與環境議題；雙方官員將在未來數月內持續討論，以尋求達成共識。

台北駐美代表蕭美琴表示，樂見談判進行順利，感謝雙方談判代表團隊的辛勞。台北官方的聲明指，台方由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表偕同外交部、經濟部、衛福部、農業部、環境部、勞動部、海洋委員會等相關單位參加。

USTR發布新聞稿表示，美國方面談判代表是助理貿易代表麥卡廷(Terry McCartin)，在談判過程中，雙邊交換農業、勞工和環境等議題的談判文本，這場對談具建設性，雙邊官員在未來數月會持續討論，以尋求達成共識。

USTR表示，這些貿易磋商符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

蕭美琴和美國在台協會(AIT)執行理事藍鶯(Ingrid Larson)6月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定，涵括貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐，與中小企業等五項議題。

如今第二階段談判觸及農業、勞工和環境議題，接續還有數位貿易、標準、國營事業，以及非市場政策與做法共四項議題。

這次雙方在農業、勞動、環境等三項議題交換意見。在農業方面，雙方討論如何透過法規透明化等作法促進農業貿易、建立糧食安全、透過永續農業促進氣候調適及韌性等；在勞動方面，討論如何保障國際認可勞動權益、發展更具包容性的貿易政策等；在環境方面，討論推動綠色企業、經濟去碳化、推動自然資源保育等合作方向。

勞工 AIT 台灣關係法

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