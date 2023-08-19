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在美聲請破產保護 恒大：不涉破產聲請、已在債務重組

記者陳宥菘／綜合報導
恒大集團在美國聲請破產保護，圖為早前恒大集團福州房地產銷售中心場景。（中新社資料照）
恒大集團在美國聲請破產保護，圖為早前恒大集團福州房地產銷售中心場景。（中新社資料照）

中國房地產巨頭「恒大集團」，於當地時間17日在紐約聲請破產保護，消息震撼全球市場。恒大是依美國「破產法」第15章向紐約曼哈頓法庭提出相關聲請，旨在保護其美國資產免受債權人的影響，同時在其他地方進行重組交易。

綜合中國及國際媒體報導，恒大18日發布公告說明，由於集團的美元債券受紐約法管轄，因此向美國法院聲請承認香港和英屬維京群島法律體系下的境外債務重組協議安排。恒大強調，此屬正常推進境外重組程序的一部分，「不涉及破產聲請」。

此前，恒大集團在7月18日補發了過去兩年的年度業績報告，顯示2022年淨虧損人民幣1258億元，加上2021淨虧損人民幣6862億元，一口氣揭發了高達人民幣8120億元(約1127億美元)的鉅額虧損，公司財務已明顯資不抵債。

根據恒大向法院提交的聲請文件，當中提到正在香港、開曼群島和英屬維京群島等地進行重組程序。這項債務重組方案已於7月獲香港法院批准，將在8月進行表決，並可能在9月的第一周獲得香港和英屬維京群島法院的批准。

而美國破產法第15章是針對涉及多國破產案件而設立的一種程序，它可以讓外國公司在美國獲得承認其破產或債務重組程序，並且防止債權人對其提起訴訟或凍結其資產。

上海第一財經報導，上海市海華永泰律師事務所高級合夥人孫宇昊分析指出，恒大目前明顯缺乏清償能力，若法院裁定進入破產保護，將為其離岸債務重組計畫創造良好的條件，「恒大若能重組成功，則具備了起死回生的可能性」。

破產保護聽證會將在9月20日舉行。IPG中國區首席經濟學家柏文喜說明，聽證會即法院公開聽取恒大及其他關係人有關此聲請案的理由與主張闡述，是法院裁定恒大是否能進入破產保護程序的基礎。

另外，紐約曼哈頓破產法院的紀錄還顯示，恒大旗下子公司天基控股及景程公司17日也根據第15章聲請了破產保護。

恒大集團 破產 重組

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