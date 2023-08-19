恒大「破產」了嗎？ 律師分析：為防遭亂告扣押資產

中國恒大集團17日在紐約聯邦破產法院申請破產保護，香港恒大股票大跌，若在9月底前債務重組方案未獲香港法院批准，恒大面臨在香港股市摘牌可能。圖為香港中國恒大的大樓。(路透)

中國恒大集團 在美國聲請破產 保護，外界以為恒大狀況變差，甚至已經代表「破產了」。不過台籍律師解釋，聲請「破產保護」並非普通人理解的「破產」，是該公司認為已資不抵債，尋求保全財產，防止各地亂告扣押資產，並尋求在全球範圍內進行債務重組 。

上海高朋律師事務所律師楊勢如解釋，恒大及子公司在美國聲請的是破產保護，以破產法的原理來說，是因為公司認為已資不抵債，無法全部償還債務，為了避免公司資產被廣大債權人撕裂，讓訴訟集中管轄，以及公司能提出重整方案，保護債權人的最大利益。只有裁定「破產清算」，才是老百姓認知裡的破產。

進入破產程序後，可以進行破產重整、破產和解、破產清算。因此企業主動聲請破產保護，一般還是尋求破產重整和破產和解，盡量避免進入最後一步的破產清算程序。

至於為什麼恒大在美國聲請破產保護，楊勢如指出，是恒大發行美元債時，法律當中選擇了美國的法律，此外，恒大應該有很多國際化的投資，因此會由來自全球的破產管理人參與清算債權和債務，這些債權和債務在發行過程中，適用的法律也往往是國際上的法律，這種情況更適用於美國「破產法」。

楊勢如進一步提到，只要法院同意破產的聲請而受理，所有合法債權人都應服從法律程序主張債權。他認為，恒大最終重整成功的機率比較高。「因為重組的話，債權人分配比例會明顯高於破產清算。」

另據中國媒體報導，資不抵債的「恒大集團」17日在美聲請破產保護後，港股恒大系18日集體下挫，恒大物業一度跌近20%至0.53港元，再創上市新低；恒大汽車一度跌超17%。報導指出，恒大還面臨著一項頗為棘手的問題，目前距離中國恒大股票停牌18個月的最後日期9月21日只剩30多天，若恒大無法在這個時間前解決清盤呈請的問題並成功復牌，上市主體將被摘牌。