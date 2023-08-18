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CNN：夏威夷擁有全球最大警報系統 為何沒響？

編譯陳韻涵／綜合17日電
夏威夷茂宜島大火為何沒有啟動警報系統，連日來飽受質疑，州政府終於回應指稱系統是針對海嘯，不適合大火中發布。圖為茂宜島上一個警報系統。（Getty Images）
夏威夷茂宜島大火為何沒有啟動警報系統，連日來飽受質疑，州政府終於回應指稱系統是針對海嘯，不適合大火中發布。圖為茂宜島上一個警報系統。（Getty Images）

夏威夷茂宜島(Maui)大火死亡人數截至17日已增至111人，據美國有線電視新聞網(CNN)報導，夏威夷可能擁有全世界最大的警報系統，但連日來備受質疑大火發生時未發出任何警報。茂宜郡緊急事故管理局首長安達雅(Herman Andaya)17日已辭職。

安達雅16日才解釋說，茂宜郡當地警報是因應海嘯而設置，如果「海嘯警報」大作，恐誤導民眾朝高處逃生，更危險、致命。但他隔天即立即請辭生效。

有線電視新聞網(CNN)指出，夏威夷的緊急警報系統由全州超過400個警報系統組成，據稱是全球最大的綜合警報網路，其中包括茂宜郡的80個警報點，許多警報點位於古城拉海納及其周邊地區，在此次山火中卻未發揮警示作用。

茂宜緊急事故局長：警報是為海嘯設置 響了更危險

美聯社報導，夏威夷茂宜島8日草原大火從一座火山底部斜坡，延燒至濱海觀光城鎮拉海納(Lahaina)；安達雅表示，啟動沿海警報的標準程序是警告海嘯，而非野火。

安達雅表示，警報是通知民眾往高處逃生，當局憂慮啟動警報會讓人們往火場方向衝，且警報聲響在當時疾風吹襲及民眾在室內吹冷氣的情況下聽不清楚，火勢延燒的山邊也未設置警報器。

16日記者會期間，媒體追問當局是否後悔未啟動警報，安達雅說：「不會」。

安達雅表示，茂宜郡因應火災的處理方針是利用簡訊通知的「無線緊急警報系統」(Wireless Emergency Alert System)，以及透過電視和廣播傳遞訊息的「緊急警報系統」(Emergency Alert System)。

夏威夷茂宜島大火為何沒有啟動警報系統，連日來飽受質疑，州政府終於回應指稱系統是針...
夏威夷茂宜島大火為何沒有啟動警報系統，連日來飽受質疑，州政府終於回應指稱系統是針對海嘯，不適合大火中發布。圖為茂宜島上一個警報系統。（Getty Images）

夏威夷州長葛林(Josh Green)也為事件當下未啟動警鈴辯護，稱若啟動系統「會以為海嘯將至」，當局已著手研擬計畫，尋找未來因應野火的最佳解決辦法。

不過，許多逃離火災的生還者表示，並未收到任何通知。 

截至17日 救災搜索範圍達38%

截至17日傍晚，茂宜郡已發現111名罹難者，搜救人員已搜索災區的38%範圍，仍有許多人失聯。

茂宜郡長辦公室17日晚發表聲明，宣布安達雅以個人健康因素為由辭職，郡長拜森(Richard Bissen)表示，將盡快任命接任人選。

夏威夷居民本周將針對夏威夷電力公司(Hawaiian Electric)提起集體訴訟，控告該公共事業公司罔顧國家氣象局的警告稱，忽略強風可能吹落電線引發火災的風險，且未能及時斷電，要對火災負責。

拜登夫婦 21日前往勘災

拜登總統接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)訪問時表示，聯邦政府已派送數百名緊急救災人員、數千分餐點，以及民生必需品到災區。

拜登向災民喊話，「我向你們保證，只要你們有需要，我們就會和你在一起。我們已從黑暗、煙霧和灰燼中，看到希望和力量的曙光。」

拜登與第一夫人訂21日前往夏威夷視察災情。

夏威夷州 拜登 茂宜島

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