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野火滅鎮5年後 加州天堂鎮增設21個警報器

編譯盧炯燊／綜合17日電
野火造成加州天堂鎮滅鎮五年後，已設置新的警報系統，裝設21個大喇叭。（美聯社）
野火造成加州天堂鎮滅鎮五年後，已設置新的警報系統，裝設21個大喇叭。（美聯社）

加州天堂鎮(Paradise)遭遇山火之災幾乎全鎮被焚毀到今年11月將滿五周年，啟動災後重建時，居民都有一個要求，就是天災來襲時要發出警報，要加強這個山城小鎮的應急系統；該鎮今年初開始安裝新系統，全鎮安裝21個新警報器，並於7月開始測試。

當年的大火導致85人死亡，其中一個原因是警報系統發生故障，就如夏威夷茂宜島拉海納鎮的慘況；新警報器在每個月第一個星期六測試，其間會發出一分鐘的響亮警報聲，之後發出疏散指示。

在野火蔓延速度愈來愈快、猛烈程度愈來愈高的情況下，可靠的聲音警報系統變得更加重要。2018年11月這場大火之後，居民批評幾乎沒有收到警告，官員當時使用固網電話和其他警報系統，但沒有在居民廣泛使用的手機發出警報。

許多居民指責，在火勢迅速蔓延的同時，他們的手機或固網電話沒有收到任何警告。他們只有在看到煙霧和火焰，或是親戚或鄰居敲門後才跳上車逃跑。

這場野火是在2018年11月8日凌晨發生，在乾燥多陣風的天氣下，這個只有2.8萬人的小鎮，大約 1.9萬間房屋、企業和其他建築物給燒毀。事後調查確定是電力公司設備老化引發火災，該公司承認84項非自願過失殺人罪。

2018年11月加州天堂鎮發生野火，全鎮幾乎被摧毀。圖為當年受災後照片。（美聯社...
2018年11月加州天堂鎮發生野火，全鎮幾乎被摧毀。圖為當年受災後照片。（美聯社）

即使警報系統已經到位，但有關官員也必須啟動它們。夏威夷雖設計了一套複雜的緊急預警系統，然而官員就是沒有啟動。

汲取了慘痛的教訓後，天堂鎮警報系統連接各種通訊工具，也會AM在電台發出，可以透過互聯網或衛星手動控制。除固定電力裝置外，每個警報器都附有太陽能電池板，可存儲兩星期電力。

野火造成加州天堂鎮滅鎮五年後，已設置新的警報系統，裝設21個大喇叭。（美聯社）
野火造成加州天堂鎮滅鎮五年後，已設置新的警報系統，裝設21個大喇叭。（美聯社）

與天堂鎮一樣，加州多個社區都在開發緊急警報系統，葡萄酒之鄉聖塔羅莎(Santa Rosa)今年5月測試了新的手機警報系統；比佛利山(Beverly Hills)3月開始安裝12個室外警報器；索諾瑪郡(Sonoma County)也安裝了先進攝像系統，以便及早發現火災。

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