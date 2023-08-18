我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

熱帶暴風「喜萊莉」升級颶風 預估周末襲西南部

記者張聲肇／綜合報導
颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，有可能周末在南加登陸。（美聯社）
颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，有可能周末在南加登陸。（美聯社）

熱帶暴風喜萊莉(Hilary)17日升級為颶風，氣象預報員警告，周末可能襲擊墨西哥和美國西南部，造成「重大衝擊」，一旦行進方向改變，也可能成為84年來第一個在加州登陸的颶風。

喜萊莉是東太平洋今年颶風季第八個被命名的暴風(storm)，風速每小時85哩，陣風風速更高。只有時速達39哩以上的暴風才會被取名，風速增為74哩後改稱颶風(hurricane)，時速達111哩後，稱為大颶風(major hurricane)。

喜萊莉16日在墨西哥曼薩尼約(Manzanillo)外海470哩處形成，往西北西方向前進，朝墨西哥的下加利福尼亞(Baja California)而去，風力可能會加速到三級大颶風甚至更高等級，19或20日登陸前，風力會因海水溫度偏低而迅速減弱。

颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，甚至有可能登陸加州。圖為墨西哥海岸已烏雲密布...
颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，甚至有可能登陸加州。圖為墨西哥海岸已烏雲密布。（歐新社）

由於風向和海岸角度的關係，氣象人員很難確定喜萊莉颶風會在何地登陸，但他們相信目前的路徑不會大改變，18日會轉北，與海岸平行前進。

這個颶風在21日前，會為下加利福尼亞帶來六吋的雨量，有些地方更多，當地居民應提防瞬間洪水；美國西南部預計18日開始降雨，雨量19日到20日達高峰。

聖地牙哥國家氣象局預報員蘇利文(Stefanie Sullivan)說，如果風向改為偏西，在加州登陸，那將是最糟的情況，不但風速會加劇，海浪也會更大。她說，熱帶暴風唯一登陸加州的紀錄是1939年的無名暴風，在長堤市(Long Beach)登陸。

如果喜萊莉18、19兩天風向朝東直撲下加利福尼亞半島的話，它挾帶的水氣和豪雨就會降在下加利福尼亞和亞利桑納州。

墨西哥已經發布熱帶暴風警報，呼籲下加利福尼亞Cabo San Lazaro和Los Barriles以南的民眾及早防備，海岸地區尤須提防巨浪。

颶風喜萊莉已為墨西哥帶來強風和陣雨，朝美國西南部而來，如果風向改變還可能登陸加州...
颶風喜萊莉已為墨西哥帶來強風和陣雨，朝美國西南部而來，如果風向改變還可能登陸加州。（路透）

東太平洋颶風季從5月15起至11月30止，過去幾周相當活躍，多數都朝西往夏威夷方向前進，其中多拉颶風(Dora)的強風，被認為是導致茂宜島野火成災的主要幫兇。

颶風 喜萊莉 墨西哥

上一則

防「亞洲小北約」 中國盯台灣議題措辭

下一則

經濟學人：美推「去風險」 墨西哥、越南等反更依賴中

延伸閱讀

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪
紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟

紐約和加州皆不宜退休者住 但這一州最糟
熱浪襲陽光帶… 酷熱「烤出」10億經濟損失

熱浪襲陽光帶… 酷熱「烤出」10億經濟損失
加州Medi-Cal重審 影響1500萬人 已有2成投保者失去資格

加州Medi-Cal重審 影響1500萬人 已有2成投保者失去資格

熱門新聞

華資餐飲業者表示，如果大批中國遊客進來，他們肯定會想辦法增加人手。（記者楊青／攝影）

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

2023-08-11 05:56
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

中國經濟轉弱…拜登對中強硬政策沒必要了？克魯曼：更有必要

2023-08-11 15:36
繼中國宣布開放團客到美國旅遊之後，美中再敲定增加雙方直航航班，預計10月可增到每周48航班。（美聯社）

美中航班將增1倍 10/29起每周達48班次

2023-08-12 02:30
副總統賴清德12日過境美國紐約。（路透）

報復賴清德過境美？中宣布對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅

2023-08-14 00:20
美國的30年平均房貸利率攀到7.09%，是20多年來新高，使民眾不敢買房也不敢賣房。（美聯社）

不敢買不敢賣… 30年平均房貸利率升至20多年來最高

2023-08-17 22:34
茂宜島被野火燒毀，剩下樹木屹立不倒。(美聯社)

快看世界／茂宜島大火陰謀論盛行 有人問樹為何未燒倒

2023-08-16 15:57

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下