熱帶暴風「喜萊莉」升級颶風 預估周末襲西南部

颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，有可能周末在南加登陸。（美聯社）

熱帶暴風喜萊莉 (Hilary)17日升級為颶風 ，氣象預報員警告，周末可能襲擊墨西哥 和美國西南部，造成「重大衝擊」，一旦行進方向改變，也可能成為84年來第一個在加州登陸的颶風。

喜萊莉是東太平洋今年颶風季第八個被命名的暴風(storm)，風速每小時85哩，陣風風速更高。只有時速達39哩以上的暴風才會被取名，風速增為74哩後改稱颶風(hurricane)，時速達111哩後，稱為大颶風(major hurricane)。

喜萊莉16日在墨西哥曼薩尼約(Manzanillo)外海470哩處形成，往西北西方向前進，朝墨西哥的下加利福尼亞(Baja California)而去，風力可能會加速到三級大颶風甚至更高等級，19或20日登陸前，風力會因海水溫度偏低而迅速減弱。

颶風喜萊莉來勢洶洶，嚴重威脅西南部，甚至有可能登陸加州。圖為墨西哥海岸已烏雲密布。（歐新社）

由於風向和海岸角度的關係，氣象人員很難確定喜萊莉颶風會在何地登陸，但他們相信目前的路徑不會大改變，18日會轉北，與海岸平行前進。

這個颶風在21日前，會為下加利福尼亞帶來六吋的雨量，有些地方更多，當地居民應提防瞬間洪水；美國西南部預計18日開始降雨，雨量19日到20日達高峰。

聖地牙哥國家氣象局預報員蘇利文(Stefanie Sullivan)說，如果風向改為偏西，在加州登陸，那將是最糟的情況，不但風速會加劇，海浪也會更大。她說，熱帶暴風唯一登陸加州的紀錄是1939年的無名暴風，在長堤市(Long Beach)登陸。

如果喜萊莉18、19兩天風向朝東直撲下加利福尼亞半島的話，它挾帶的水氣和豪雨就會降在下加利福尼亞和亞利桑納州。

墨西哥已經發布熱帶暴風警報，呼籲下加利福尼亞Cabo San Lazaro和Los Barriles以南的民眾及早防備，海岸地區尤須提防巨浪。

颶風喜萊莉已為墨西哥帶來強風和陣雨，朝美國西南部而來，如果風向改變還可能登陸加州。（路透）

東太平洋颶風季從5月15起至11月30止，過去幾周相當活躍，多數都朝西往夏威夷方向前進，其中多拉颶風(Dora)的強風，被認為是導致茂宜島野火成災的主要幫兇。