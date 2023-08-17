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軍事對話中斷之際 美主持印太國防首長會 中也派人參加

編譯中心／綜合報導
近日在斐濟舉行的印太國防首長會議，包括中國共有27國參加，會議由美國印太司令阿基里諾主持。（中央社）
近日在斐濟舉行的印太國防首長會議，包括中國共有27國參加，會議由美國印太司令阿基里諾主持。（中央社）

雖然中國近來一再拒絕美國要求恢復的美中高層軍事對話，但中國軍方代表團仍參加了由美國主持、14日至16日在太平洋島國斐濟舉行的國防首長會議，斐濟總理拉布卡呼籲各方對話，還說太平洋應該是一塊「和平地帶」。

斐濟政府聲明顯示，本屆年度印太國防首長會議上，中方代表團是由中國中央軍事委員會聯合參謀部副參謀長、中國解放軍上將徐起零率領。

路透報導，美軍印太司令部司令阿基里諾和斐濟軍事指揮官卡魯尼瓦伊主持這場會議，與會者包括印太地區27國。

美國印太司令部和中國國防部並未立即就雙方代表團是否舉行雙邊會談一事置評。

美中高層級軍事對話中斷情況，今年格外受到關注。中國防長李尚福和美國防長奧斯丁今年6月都參加在新加坡召開的香格里拉對話，不過兩人並未在會議上會晤。美方提議兩人會談也遭中方拒絕。

拉布卡14日在會議開幕致詞時表示，現在是印太地區的重要關頭，儘管地緣政治緊張情勢升高，斐濟希望印太地區能夠成為「和平地帶」。

拉布卡說：「基於規則的秩序是我們抵禦侵略的護盾，我們有責任大力支持並加以捍衛」。他說，戰略競爭與互相尊重是可以共存的，「唯有透過促進信任和對話，我們才能克服這個環環相扣世界的複雜性」。

澳洲國防軍司令康貝爾也出席這場會議。

中方拒絕恢復與美國的軍事高層管道，但最近在斐濟由美方主持的印太軍事首長會議，中國...
中方拒絕恢復與美國的軍事高層管道，但最近在斐濟由美方主持的印太軍事首長會議，中國仍派解放軍上將徐起零率團參加。（取材自中國陸軍微信）

新加坡 澳洲 國防部

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