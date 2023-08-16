新聞評論／中國經濟下猛藥 政策刺激沒到位

中國7月一系列經濟數據持續呈回落態勢，中國人民銀行下猛藥連續調降利息以救急。（新華社）

今年以來中國經濟復甦乏力，官方公布數據遠低於預期，下半年壓力陡增。近期中國密集推出刺激經濟措施，試圖加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振消費，鼓勵民營企業發展，同時吸引更多外資等，中國人行15日更宣布「雙降息」，力圖挽救疲弱經濟。然而，北京 猛開藥方提振經濟，似仍未見起色，關鍵在於有無對症下藥。

近期中國頻繁發布促進經濟、擴大內需和吸引外資的政策措施，從中央國務院 到各省區市政府，不下十餘個。然而，比發政策文件更重要的是，把政策落到實處，切實解決民營經濟發展的困難，具體來說，是要建立一個真正市場化、法治化的穩定營商環境，讓民營企業能依據透明公平的規則「拚經濟」，無須擔心中美關係惡化等地緣政治風險，影響正常的經營活動。

例如中國修訂新版的反間諜 法7月上路，就引起國際企業擔憂，是否會在中國擴大解釋的間諜行為中身陷麻煩。這般擔憂並非空穴來風，今年以來，位於上海和北京等地的多家外資顧問公司就遭搜查。

在擴大消費方面，中國官方也公布多項措施，包括日前發布第三批旅行團出境國家名單等，但細看這些促消費措施，大多是在營造更便利化的消費環境，說白一點就是讓民眾更容易花錢。

然而，中國經濟如今面臨疫情後復甦不力、民眾消費縮水、青年失業率攀高和外資撤離等系統性困境，單靠便利化消費措施顯然不足以扭轉疲弱的經濟，需更有針對性的刺激政策。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤也指出，從最新經濟數據看，中國經濟處在非常低位運行，政策刺激應該說還沒到位，或者還沒有落實。他示警，若是政策遲遲不到位，下半年復甦會較波折。

這顯示，只有經濟猛藥，卻無法對症下藥，復甦之路依舊是道阻且長。