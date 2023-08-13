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干預大選案 喬州檢方下周交調查報告 川普恐遭今年第4度起訴

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州富頓郡地方檢察官威利斯，將於下周展開大陪審團聽證工作，象徵喬州偵辦起訴川普是否涉及干渉2020大選選務案，進入關鍵時刻。(路透)
喬治亞州富頓郡地方檢察官威利斯，將於下周展開大陪審團聽證工作，象徵喬州偵辦起訴川普是否涉及干渉2020大選選務案，進入關鍵時刻。(路透)

兩年多來，喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官威利斯(Fani Willis)調查前總統川普及盟友涉嫌企圖推翻2020年喬州敗選結果，下周將向大陪審團提交調查報告，傳訊相關證人。共和黨籍前任喬州副州長鄧肯(Geoff Duncan)12日證實，已收到傳票，將配合出席15日於富爾頓郡法院舉行的閉門聽證，在大陪審團面前作證。

紐約時報分析，川普可能在未來幾天遭到今年內第四起犯罪起訴。

鄧肯在推特發文寫道：「我將回答他們對2020年選舉的提問。共和黨人不應該錯把誠實當成軟弱。」鄧肯12日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「且讓我們聽到關於川普與他身邊人士所作所為的完全真相。」鄧肯原本長期支持川普，但2020年大選過後公開與川普決裂，譴責川普與盟友針對喬州選舉結果散布「堆積如山的假訊息」。

華盛頓郵報報導，亞特蘭大獨立記者契迪(George Chidi)也在推特貼文表示，收到要求作證的船票，15日將出席大陪審團會議。契迪2020年12月在喬州議會大廈遇到共和黨員開會討論如何透過「冒牌選舉人」協助川普改變在喬州敗選結果。

民主黨籍威利斯領軍的調查行動受到高度矚目，一般預料包括川普在內將有數名被告遭起訴。

同為民主黨籍的喬州前任州參議員珍‧喬登(Jen Jordan)、前任州眾議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)均已表示收到傳票。2020年選後，當時的川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)曾在喬州參議會舉行的聽證會上宣揚沒有根據的選舉陰謀論，喬登與阮碧都有出席聽證會，阮碧還對朱利安尼許多說詞做出即時澄清。

過去幾個月裡，威利斯曾經強烈暗示，她將援引喬州威力龐大的反敲詐勒索(anti-racketeering)法規，以多項罪名起訴被告。喬州反敲詐勒索州法允許檢察官不但可以對於針對州內不法行事提出起訴，還可以用發生於其他州的活動證明嫌犯的犯罪意圖。

去年至少有18人收到威利斯辦公室發函，告知已經成為調查目標，朱利安尼便是其中之一。

共和黨籍的喬治亞州前副州長鄧肯表示他已接到檢方傳票，15日向大陪審團作證。(美聯...
共和黨籍的喬治亞州前副州長鄧肯表示他已接到檢方傳票，15日向大陪審團作證。(美聯社)

喬州 川普 共和黨

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