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司法部長加蘭德任命特檢官魏斯調查杭特 衝擊拜登選情

記者胡玉立／綜合報導
魏斯是川普任命的檢察官，11日被司法部任命為特檢官調查杭特案。（美聯社）
魏斯是川普任命的檢察官，11日被司法部任命為特檢官調查杭特案。（美聯社）

拜登總統次子杭特·拜登(Hunter Biden)認罪協議破裂後，司法部長加蘭德(Merrick Garland)11日宣布任命德拉瓦州聯邦檢察官魏斯(David Weiss)擔任特別檢察官，繼續調查杭特的財務及經商的狀況，為這場上演多年的法律戲碼揭開充滿政治色彩的新篇章，也可能衝擊到2024年的總統大選。

司法部再任特別檢察官調查杭特案，顯示案情還會持續，對拜登的選戰勢必造成影響。（路...
司法部再任特別檢察官調查杭特案，顯示案情還會持續，對拜登的選戰勢必造成影響。（路透）

魏斯是由前總統川普任命的聯邦檢察官，他調查杭特·拜登案多年，現在他再次回任調查杭特案特別檢察官，讓司法部身處空前局勢：三名代表不同案件的特別檢察官，正分頭調查競選連任的拜登總統、拜登的兒子以及共和黨2024年大選領先者前總統川普。

這項任命案允許魏斯在他認為合適的任何地區起訴杭特·拜登；魏斯已要求德拉瓦州法官駁回之前針對杭特·拜登提起的稅務案件，稱檢方將在包括加州在內的其他地區審理此案。

知情人士稱，加蘭德宣布任命魏斯為特別檢察官前，白宮和杭特律師事前都不知道；代表杭特的律師克拉克(Chris Clark)表示，法律團隊仍相信可以不經審判解決此案。

加蘭德表示，魏斯8日告訴他，調查已到他「應續任特別檢察官工作」的階段，他要求被任命為特別檢察官。加蘭德此前堅稱魏斯擁有所有必要資源和自主權；加蘭德11日表示，此舉「重申魏斯擁有徹底調查所需權力，魏斯會根據事實和法律，繼續獨立採取他認為適當的步驟。」

國會共和黨人一直在調查涉及杭特·拜登和拜登家族的商業交易，並譴責有關杭特的認罪安排，指它與司法部對川普的強硬立場相比，過於寬鬆。

根據檢方11日提交的法庭文件，杭特6月曾同意與魏斯就兩項聯邦稅務輕罪指控達成認罪協議，但聯邦地區法官諾利卡(Maryellen Noreika)拒絕簽署稅務認罪協議，並另外提出有關杭特涉嫌非法持有槍枝案的協議；結果7月杭特對聯邦稅務控罪表示無罪，稅務認罪協議和槍枝協議均破局，檢方即將開啟法庭審理程序。法官要求杭特團隊14日前回應。

之前的認罪聽證會上，檢方另曾透露，他們仍在調查杭特，並指他可能面臨其他指控，包括其公司疑似違反「外國代理人登記法」在內。

在杭特·拜登認罪談判破裂後，司法部長加蘭德任命特別檢察官，繼續對他提起訴訟。(路...
在杭特·拜登認罪談判破裂後，司法部長加蘭德任命特別檢察官，繼續對他提起訴訟。(路透)

拜登 司法部 川普

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