我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏威夷野火「像被炸過」 州長：千人下落不明

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

氣候變遷釀乾旱、植被減少 多雨的夏威夷變「易燃」

編譯潘勛／綜合10日電
夏威夷州茂宜島的基黑(Kihei)，野火在9日晚徹夜焚燒。(美聯社)
夏威夷州茂宜島的基黑(Kihei)，野火在9日晚徹夜焚燒。(美聯社)

夏威夷州山林野火已造成至少53人死亡，是美國歷史上傷亡最慘重的野火之一；夏威夷向來鬱鬱蔥蔥，以植被繁茂著稱，是熱帶多雨島嶼，釀此巨災實為罕見，但環境學者認為，夏威夷受到氣候變遷影響，山火未來將更常見。

紐約時報10日報導，夏威夷這次野火釀成巨災的原因很簡單：地球升溫，沒一個地方能豁免天災。

夏威夷本周野火的成因，可以說幾十年前就已開始，當地遭逢年雨量下降；夏威夷大學及科羅拉多大學學者2015年發表的聯合研究指出，1990年代以來，一些特定的觀察站發現，雨季降雨減少31%，旱季時減6%。

克拉克大學(Clark University)氣象學者艾碧‧弗雷澤(Abby Frazier)研究夏威夷降雨減少，她指出是多重原因所致。

一個因素是反聖嬰現象(La Niña)，這種天氣形態通常會導致可觀的降雨，但1980年代起卻開始讓降雨變少。弗雷澤指出，反聖嬰較弱的年分「也無法讓我們免於乾旱」。

10日，經歷徹夜野火焚燒之後的茂宜島拉海納鎮，建築通通被燒到只斷壁殘垣，還冒著煙...
10日，經歷徹夜野火焚燒之後的茂宜島拉海納鎮，建築通通被燒到只斷壁殘垣，還冒著煙。(Getty Images)

另一個因素為氣溫上升，夏威夷上空的雲層變薄，因此降雨減少；雪上加霜的是，隨著時間推移，大型暴風雨正往北邊移動，按理能為夏威夷群島帶來的雨水變少。

弗雷澤指出，這三項變化可能都與全球暖化有關，放眼所及，各地都釋出氣候變遷的訊號。

美國乾旱監測中心(U.S. Drought Monitor)指出，目前焚燒中的茂宜郡(Maui County)有16%的地區陷入嚴重乾旱，另20%處於中度乾旱。

有線電視新聞網(CNN)指出，快速移動的「朵拉」(Dora)四級颶風帶來時速140哩的強風，在夏威夷南部肆虐，而夏威夷北部強力高壓系統卻紋絲不動；國家氣象中心指出，兩者結合，造成破壞力很大的強風。再加上濕度低，為野火肆虐造出天候條件。

外來植物目前占據夏威夷島四分之一的面積，在旱季極容易著火；夏威夷大型種植場及農場已消失，低窪地帶長滿易生火災的野草。夏威夷群島是太平島鏈，救火資源受限，為滅火平添困難。

夏威夷州 氣候變遷 紐約時報

上一則

夏威夷野火／通訊中斷 iPhone的SOS功能救了一家人

下一則

夏威夷野火／拉海納核心、八哥棲地 150年大榕樹遭火焚

延伸閱讀

夏威夷「末日野火」氣候變遷變得更易燃

夏威夷「末日野火」氣候變遷變得更易燃
夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難

夏威夷野火死亡人數恐再增 拜登宣布為重大災難
圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界

圖輯／野火浩劫後 航拍顯示夏威夷茂宜島如末日世界
夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

夏威夷野火釀36死 上萬人流離失所重建恐需數年

熱門新聞

卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
示意圖。(Photo by Shane on Unsplash)

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

2023-08-08 05:49
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24
美國科技大亨辛漢(右)被揭資助多個非營利組織在全世界推廣中國。圖為他2018年與妻子CODEPINK創辦人Jodie Evans(左)出席活動。(Getty Images)

紐時爆料：美科技大亨辛漢出錢 資助中國全球大外宣

2023-08-05 22:08

超人氣

更多 >
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元
華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲：我帳號被駭了啦